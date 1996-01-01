Строители считают цены на цемент недоступными

Департамент ценообразования и экспертно-аналитической работы Ассоциации строителей России проанализировал данные о ценах на цемент и выявил, что средневзвешенный рост стоимости этого материала с начала года составил 106,2%, а цена одной тонны выросла с 3 тыс. руб. в июне до 4,4 тыс. руб. в августе.

Как отметил заместитель директора Департамента строительства АСР Сергей Фролов, строительство доступного жилья и выход на контрольные цифры, обозначенные Президентом РФ, невозможны при столь высоком росте цен на цемент. Этот материал является важной составляющей себестоимости квадратного метра жилья, и резко повышающиеся цены на него ставят строителей в сложное положение.