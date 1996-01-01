Китайцам предложили наши объекты

Министр экономического развития и торговли РФ Герман Греф пригласил компании Китая участвовать в конкурсах по созданию олимпийской инфраструктуры в Сочи, а также во Владивостоке, где в 2012 г. пройдет саммит глав государств Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), сообщает АЭИ "Прайм-ТАСС".

Он подчеркнул, что данные мероприятия "будут проводиться на равноправной основе, при этом все будет определяться критериями цены и качества". Вместе с тем министр признал, что российская сторона хотела бы видеть на конкурсах в первую очередь отечественные компании.