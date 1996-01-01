"Солнечная тема" пробивает дорогу

Продуктивным оказалось лето для Павла КАЗАНЦЕВА, кандидата архитектуры, доцента Архитектурного института ДВГТУ, который активно занимается ресурсосберегающей и солнечной архитектурой. Из Москвы пришло сообщение, что его проект "Энергоэффективное здание "Экодом Solar-5", которому он и посвятил свой отпуск, запатентован.

Патент был дан не на исключительно архитектурные чертежи конкретного дома, а на совокупность архитектурных энергоэффективных решений, которые были предложены в проекте. Кстати, проект предусматривает разные варианты реализации "солнечного дома" в зависимости от запросов конкретного заказчика. При этом могут быть использованы любые доступные материалы. Принятые решения позволяют до 57% отопления зданий экономить за счет энергии солнца и защиты их от ветра.