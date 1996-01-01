О переименовании отделений филиала ФГУП «Ростехинвентаризация» по Приморскому краю

В связи с переименованием филиала ФГУП «Ростехинвентаризация» по Приморскому краю в филиал ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по Приморскому краю (далее - Филиал), в целях приведения наименования отделений Филиала в соответствии с новой редакцией Положения о Филиале, уведомляем:

1. О переименовании:

1.1. Отделение по городу Арсеньеву, Анучинскому, Чугуевскому и Яковлевскому районам Филиала ФГУП «Ростехинвентаризация» по Приморскому краю в отделение № 4 Филиала ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по Приморскому краю;

1.1.1. Сектор по Анучинскому району отделения по городу Арсеньеву, Анучинскому, Чугуевскому и Яковлевскому районам Филиала ФГУП «Ростехинвентаризация» по Приморскому краю в сектор по Анучинскому району отделения № 4 Филиала ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по Приморскому краю.

1.1.2. Сектор по Чугуевскому району отделения по городу Арсеньеву, Анучинскому, Чугуевскому и Яковлевскому районам Филиала ФГУП «Ростехинвентаризация» по Приморскому краю в сектор по Чугуевскому району отделения № 4 Филиала ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по Приморскому краю.

1.1.3. Сектор по Яковлевскому району отделения по городу Арсеньеву, Анучинскому, Чугуевскому и Яковлевскому районам Филиала ФГУП «Ростехинвентаризация» по Приморскому краю в сектор по Яковлевскому району отделения № 4 Филиала ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по Приморскому краю.

1.2. Отделение по городу Артему Филиала ФГУП «Ростехинвентаризация» по Приморскому краю в отделение № 10 Филиала ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по Приморскому краю.

1.3. Отделение по городу Большой Камень и Шкотовскому району Филиала ФГУП «Ростехинвентаризация» по Приморскому краю в отделение № 7 Филиала ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по Приморскому краю.

1.4. Отделение по городу Владивостоку Филиала ФГУП «Ростехинвентаризация» по Приморскому краю в отделение № 1 Филиала ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по Приморскому краю.

1.5. Отделение по городу Дальнегорску Филиала ФГУП «Ростехинвентаризация» по Приморскому краю в отделение № 6 Филиала ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по Приморскому краю.

1.5.1. Подразделение по Тернейскому району отделения по городу Дальнегорску Филиала ФГУП «Ростехинвентаризация» по Приморскому краю в сектор по Тернейскому району отделения № 6 Филиала ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по Приморскому краю.

1.6. Отделение по городу Дальнереченску, Дальнереченскому и Красноармейскому районам Филиала ФГУП «Ростехинвентаризация» по Приморскому краю в отделение № 2 Филиала ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по Приморскому краю.

1.6.1. Сектор по Красноармейскому району отделения по городу Дальнереченску, Дальнереченскому и Красноармейскому районам Филиала ФГУП «Ростехинвентаризация» по Приморскому краю в сектор по Красноармейскому району отделения № 2 Филиала ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по Приморскому краю.

1.7. Отделение по Кировскому району Филиала ФГУП «Ростехинвентаризация» по Приморскому краю в отделение № 13 Филиала ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по Приморскому краю.

1.8. Отделение по городу Лесозаводску и Лесозаводскому району Филиала ФГУП «Ростехинвентаризация» по Приморскому краю в отделение № 14 Филиала ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по Приморскому краю.

1.9. Отделение по Михайловскому и Черниговскому районам Филиала ФГУП «Ростехинвентаризация» по Приморскому краю в отделение № 15 Филиала ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по Приморскому краю.

1.9.1. Сектор по Черниговскому району отделения по Михайловскому и Черниговскому районам Филиала ФГУП «Ростехинвентаризация» по Приморскому краю в сектор по Черниговскому району отделения № 15 Филиала ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по Приморскому краю.

1.10. Отделение по Надеждинскому району Филиала ФГУП «Ростехинвентаризация» по Приморскому краю в отделение № 16 Филиала ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по Приморскому краю.

1.11. Отделение по городу Находка и Партизанскому району Филиала ФГУП «Ростехинвентаризация» по Приморскому краю в отделение № 8 Филиала ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по Приморскому краю.

1.11.1. Сектор по Партизанскому району отделения по городу Находка и Партизанскому району Филиала ФГУП «Ростехинвентаризация» по Приморскому краю в сектор по Партизанскому району отделения № 8 Филиала ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по Приморскому краю.

1.12. Отделение по Ольгинскому и Кавалеровскому районам Филиала ФГУП «Ростехинвентаризация» по Приморскому краю в отделение № 5 Филиала ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по Приморскому краю.

1.12.1. Сектор по Кавалеровскому району отделения по Ольгинскому и Кавалеровскому районам Филиала ФГУП «Ростехинвентаризация» по Приморскому краю в сектор по Кавалеровскому району отделения № 5 Филиала ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по Приморскому краю.

1.13. Отделение по городу Партизанску, поселку Преображение и селу Лазо Лазовского района Филиала ФГУП «Ростехинвентаризация» по Приморскому краю в отделение № 17 Филиала ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по Приморскому краю.

1.13.1. Сектор по поселку Преображение отделения по городу Партизанску, поселку Преображение и селу Лазо Лазовского района Филиала ФГУП «Ростехинвентаризация» по Приморскому краю в сектор по поселку Преображение Лазовского района отделения № 17 Филиала ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по Приморскому краю.

1.13.2. Сектор по селу Лазо отделения по городу Партизанску, поселку Преображение и селу Лазо Лазовского района Филиала ФГУП «Ростехинвентаризация» по Приморскому краю в сектор по селу Лазо Лазовского района отделения № 17 Филиала ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по Приморскому краю.

1.14. Отделение по Пожарскому району Филиала ФГУП «Ростехинвентаризация» по Приморскому краю в отделение № 18 Филиала ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по Приморскому краю.

1.15. Отделение по городу Спасск-Дальний и Спасскому району Филиала ФГУП «Ростехинвентаризация» по Приморскому краю в отделение № 3 Филиала ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по Приморскому краю.

1.16. Отделение по городу Уссурийску, Уссурийскому, Октябрьскому и Пограничному районам Филиала ФГУП «Ростехинвентаризация» по Приморскому краю в отделение № 9 Филиала ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ » по Приморскому краю.

1.16.1. Сектор по Октябрьскому району отделения по городу Уссурийску, Уссурийскому, Октябрьскому и Пограничному районам Филиала ФГУП «Ростехинвентаризация» по Приморскому краю в сектор по Октябрьскому району отделения № 9 Филиала ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по Приморскому краю.

1.16.2. Сектор по Пограничному району отделения по городу Уссурийску, Уссурийскому, Октябрьскому и Пограничному районам Филиала ФГУП «Ростехинвентаризация» по Приморскому краю в сектор по Пограничному району отделения № 9 районам Филиала ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по Приморскому краю.

1.17. Отделение по городу Фокино Филиала ФГУП «Ростехинвентаризация» по Приморскому краю в отделение №12 Филиала ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по Приморскому краю.

1.18. Отделение по Хасанскому району Филиала ФГУП «Ростехинвентаризация» по Приморскому краю в отделение № 19 Филиала ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по Приморскому краю.

1.19. Отделение по Хорольскому и Ханкайскому районам Филиала ФГУП «Ростехинвентаризация» по Приморскому краю в отделение № 11 Филиала ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по Приморскому краю.

1.19.1. Сектор по Ханкайскому району отделения по Хорольскому и Ханкайскому районам Филиала ФГУП «Ростехинвентаризация» по Приморскому краю в сектор по Ханкайскому району отделения № 11 Филиала ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по Приморскому краю.

r25.rosinv.ru