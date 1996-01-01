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Искусственный камень - 200 видов и оттенков
Современный человек, как и тысячи лет назад, хочет жить в каменном доме. Вместе с тем при строительстве и отделке он сталкивается с вековыми проблемами: природный камень тяжел и хрупок, его транспортировка недешева. Подобрать нужное количество материала определенной расцветки и фактуры весьма затруднительно. К тому же пугают, что природный камень может "фонить".
Несмотря на все эти обстоятельства, не стоит отказываться от мечты о доме, облицованном камнем. Современные технологии позволяют реализовать ее достаточно просто и весьма эффективно. Обратите внимание на камень искусственный. Те же форма, цвет, рельеф и даже следы времени на поверхности - все воспроизведено с потрясающей точностью. Однако при внешнем сходстве искусственного камня с оригиналом весит он в три раза меньше, его проще привезти к месту проведения работ и намного легче закрепить на стене. Для придания дому вида средневековой башни или величественного замка уже не требуется непосильного труда строителей, громоздящих камень на камень. Достаточно использовать для отделки фасада искусственный аналог полюбившегося покрытия, лицевая сторона которого имеет рельеф, соответствующий определенному виду натурального камня, а оборотная - ровная. Поэтому процесс облицовки поверхности не более сложен, чем укладка керамической плитки.
Искусственным камнем можно облицевать практически любую поверхность: деревянную, металлическую, кирпичную, бетонную. Безусловно, каждому типу поверхности требуется соответствующая подготовка. Так, деревянную стену перед укладкой искусственного камня необходимо покрыть гидроизоляционным материалом, например влагонепроницаемой строительной бумагой. Затем закрепить на поверхности штукатурную сетку, защищающую от коррозии, нанести штукатурный раствор. После высыхания штукатурки приступить и облицовке. Для металлических, окрашенных кирпичных или бетонных стен установка гидроизоляции не требуется.
Кстати, любопытный факт: при прочих равных условиях цена дома, облицованного искусственным камнем, на 15 - 20% больше цены дома, отделанного лицевым кирпичом. При этом расходы на укладку декоративного камня составляют примерно десятую часть выигрыша в цене. Таким образом, искусственный камень можно рассматривать и как выгодное вложение капитала.
Компания "Инкон" приглашает к сотрудничеству всех, кто по роду своей деятельности связан с отделкой и проектированием фасадов и интерьеров: дизайнеров, архитекторов, строителей. Для каждого из вас существуют различные схемы сотрудничества, дающие возможность покупать высококачественную продукцию корейских заводов-изготовителей Cerastone и Daeho Alpstone. Более 200 видов и оттенков искусственного камня не оставят вас равнодушными. Искусственный камень прекрасно гармонирует со всеми современными отделочными материалами и изделиями.
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