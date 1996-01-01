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Встречаем осень с насосами GRUNDFOS!
На прошлой неделе компания "Водный мир" провела семинар, посвященный оборудованию GRUNDFOS. Участники мероприятия получили не только теоретический багаж, но и заряд хорошего настроения, а также возможность обменяться опытом и поближе познакомиться со своими коллегами.
Компания "Водный мир" является дилером и сервис-центром GRUNDFOS на протяжении 11 лет, успешно продвигая эту марку на рынке Дальнего Востока. Имя концерна GRUNDFOS широко известно в России, что, впрочем, неудивительно, ведь это один из мировых лидеров в производстве насосного оборудования. Компания GRUNDFOS была основана в Дании в 1945 г., сегодня она имеет более 60 дочерних предприятий в различных странах мира и выпускает более 16 млн насосов в год, в 2006 г. общий оборот концерна GRUNDFOS составил более 2 млрд евро. Кстати, в переводе с датского GRUNDFOS означает "родник".
В России насосы GRUNDFOS появились в начале 60-х гг., официальное представительство компании в Москве было открыто в 1992 г. С 2005 г. GRUNDFOS входит в число российских производителей: компания открыла собственный завод в Подмосковье в г. Истра. "Это сразу же обеспечило нам серьезные преимущества, - говорит Владимир ПОЛУНИН, региональный представитель ООО "ГРУНДФОС" в Сибири и на Дальнем Востоке. - Сроки поставок сократились до 3-4 недель, в то время как другим производителям насосного оборудования, поставляющим продукцию из-за рубежа, требуется 12-14 недель для выполнения российских заказов. Добавлю, что GRUNDFOS единственный из иностранных производителей сертифицировал свою продукцию для систем пожаротушения по российским стандартам".
На семинар были приглашены сотрудники проектных организаций, представители Гостехнадзора, городского и краевого водоканалов. В первой части семинара участникам был предложен обзор насосного оборудования, а также систем водоподготовки, водоочистки и дезинфекции производства GRUNDFOS. Организаторы рассказали о новых видах продукции, разработанных специалистами концерна.
Почему миллионы людей во всем мире отдают предпочтение оборудованию GRUNDFOS? Потому что GRUNDFOS - это безупречное качество, высокая энергоэффективность, инновационные разработки, развитая сеть представительств по всему миру, осуществляющих поставки оборудования, технические консультации, гарантийное и сервисное обслуживание. GRUNDFOS старается предугадать потребности рынка, и это ему удается. Руководство концерна вкладывает в развитие более 20% прибыли, а у конкурентов уходят годы на то, чтобы скопировать инновационные разработки GRUNDFOS. В арсенале концерна - широкий спектр оборудования как для частного заказчика, так и для корпоративных клиентов и для крупных эксплуатирующих организаций.
"Если говорить об актуальных проблемах, которые стоят на повестке дня, то для Владивостока это реконструкция повысительных насосных станций, сетей отопления и водоснабжения, сокращение утечек в системе, улучшение качества питьевой воды, строительство очистных сооружений, - отмечает Владимир Полунин. - Мы стараемся ускорить этот процесс и стать его активными участниками. Например, в Хабаровске 20 из 27 канализационных насосных станций сделаны на основе оборудования GRUNDFOS, к тому же это единственный город за Уралом, где выполнена комплексная система диспетчеризации. На Хабаровском водоканале для очистки воды установлены системы дозирования активированного угля Alldos (компания Alldos входит в состав концерна GRUNDFOS). Это привело к тому, что качество воды, которая подается потребителям, в последние годы значительно улучшилось, несмотря на то что Амур постоянно загрязняется вредными выбросами, в том числе со стороны Китая. Надеемся, что наше сотрудничество с приморскими эксплуатирующими организациями будет таким же плодотворным".
Вторая часть семинара проходила в неформальной обстановке: здесь можно было обменяться опытом, обсудить насущные вопросы, поучаствовать в конкурсах и выиграть призы, организаторы даже устроили небольшой концерт. "Отзывы о семинаре самые благоприятные, - рассказывает Сергей ПЕТУХОВ, главный инженер компании "Водный мир". - Участники получили возможность пообщаться не только с представителем концерна GRUNDFOS, но и друг с другом, что тоже немаловажно. Все мы живем в одном городе, но зачастую нам не хватает времени поближе узнать друг друга - встречаемся редко и в основном в официальной обстановке. Большой плюс этого мероприятия в том, что оно дало нам возможность пообщаться без галстуков. Не случайно мы выбрали местом проведения семинара бухту Шамора".
"Водный мир" работает на рынке автономных систем отопления и водоснабжения с 1994 г. и за это время стал одной из ведущих компаний Дальневосточного региона, работающих в области отопления, водоснабжения, водоочистки, кондиционирования, бассейнов и фонтанов. Головной офис компании расположен во Владивостоке, кроме того, "Водный мир" имеет филиалы в Хабаровске и Находке.
"Главный принцип, которым мы руководствуемся в своей работе, можно сформулировать так: "Надежность инженерных решений", - говорит Сергей Петухов. - Сегодня "Водный мир" предлагает клиентам полный спектр услуг - начиная от проектирования и поставки оборудования и заканчивая монтажом, гарантийным и сервисным обслуживанием".
Среди основных преимуществ, которые выгодно отличают компанию "Водный мир" от конкурентов:
- широкий ассортимент качественного оборудования;
- конкурентоспособные цены на продукцию и услуги;
- гибкая система скидок;
- высококвалифицированный персонал с солидным опытом работы.
Сегодня в компании работают более пятидесяти человек, и каждого из них можно назвать профессионалом в своем деле. "Водный мир" готов выполнить заказ любой сложности, при этом гарантируя соблюдение сроков и стабильно высокое качество обслуживания.
"Водный мир". Инженерные технологии
Головной офис: г. Владивосток, ул. Махалина, 4, тел.: (4232) 49-95-85, 21-51-50, факс: (4232) 26-89-32
ТЦ "Виктория": г. Владивосток, ул. Бородинская 46/50, павильон №19, тел.: (4232) 242-151
www.vodnymir.ru
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