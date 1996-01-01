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"Фрегат" познакомил соседей-новоселов
В минувшую пятницу в конце дня во Владивостоке на ул. Ватутина около тысячи горожан отмечали праздник "Знакомство с соседями". Гуляли возле дома "Фрегат" будущие новоселы, которые уже с нынешнего понедельника начали получать сертификаты на вселение.
Все было чинно и интеллигентно. Выступали артисты, проводились конкурсы, звучали стихи, дети играли на новой детской площадке, а взрослые разглядывали среди собравшихся своих новых соседей и знакомых.
Конечно, впечатляюще выглядел "виновник торжества" - сам "Фрегат". Вышедший на "первый план" со стороны долины речки Объяснения, он добавил радостную нотку в серый архитектурный ансамбль 71 микрорайона. Стоит отметить, что перед ним был выполнен полный комплекс благоустройства - это площадки, зеленые посадки, асфальтированы автомобильные подъезды и тротуары.
Первым "соседей" официально поздравил Начальник управления выполнения межрегиональных программ Департамента государственной политики, развития и реконструкции Москвы Дмитрий КОРОБОВ, который отметил, что он очень высоко оценивает усилия холдинга Инвестиционная компания АН "Квартира. Ру" в организации и успешном финансировании объекта и ООО "Жилкапинвест", выполнявшего роль заказчика.
Затем он заявил, что московское строительство во Владивостоке будет продолжено, и пока новоселы "Фрегата" будут заниматься оклейкой обоев и обустройством своих квартир, рядом, будет построен следующий подобный дом. Затем начнется строительство новых жилых домов на ул. Нейбута. Ну а кроме того должны появиться удобные парковки для машин.
В коротком разговоре генеральный директор ИК АН "Квартира. RU" Павел КАНАЛИН рассказал, что после мини-тендера из нескольких управляющих компаний была выбрана та, особенная, которой было оказано доверие по обслуживанию "Фрегата" - это Управляющая компания "71 микрорайон". В ее рамках была создана дочерняя управляющая компания "Фрегат". Квартиры люди получат после подписания акта осмотра и устранения замечаний. Высокий уровень ввода в эксплуатацию дома будет выдержан.
Дом на ул. Ватутина уже дал старт двум следующим проектам холдинга. Началось осуществление следующей очереди строительства на этой же улице и затем на ул. Нейбута, где должен быть построен целый квартал общей площадью около 140 тыс. кв. метров жилья, или 3,5 тыс. квартир. Это строительство планируется продолжать до 2013 года. При этом ежегодно должно вводиться примерно 30 тыс. кв. метров жилья.
Следующий проект - это комплекс из четырех зданий бизнес-класса общей площадью около 40 тыс. кв. м жилья на Первой Речке. Сейчас прорабатывается строительство бизнес-центра на Океанском проспекте.
www.kvartira.ru
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