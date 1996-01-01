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К вершинам с комфортом
Ни для кого не секрет, что в последнее время Владивосток, да и весь Приморский Край в целом, стали объектом повышенного внимания со стороны правительства, а также центральных средств массовой информации. Именно наш город станет местом проведения Азиатско-Тихоокеанского Экономического Форума в 2012 году, а значит, город и край ждут огромные перемены во всех аспектах его жизни, в том числе и в самом облике города.
По ряду позиций Владивосток признан одним из десяти наиболее перспективных городов планеты, и администрация уже сегодня делает упор на привлечение инвестиций в строительство гостиниц, бизнес-центров, дорог и мостов, аэропорта и других важных объектов, что неудивительно, т.к. такие объекты относятся к одному из наиболее быстро окупающихся секторов экономики.
Всё более насущной проблемой для больших развивающихся городов становится недостаток свободных площадей и, как следствие, увеличение этажности в строительстве. Высота современных бизнес-центров, гостиниц, жилых зданий и торговых комплексов не просто дань моде, а необходимость, что определяет потребность в применении высококачественного лифтового и эскалаторного оборудования.
В строительном комплексе поставка, монтаж и обслуживание лифтов - это дело специалистов, которые могут взять на себя всю ответственность за надежность устанавливаемого лифта, качественный монтаж, запуск лифта в эксплуатацию, а также, что немаловажно, его дальнейшее обслуживание.
Вот уже на протяжении 35 лет компания "Союзлифтмонтаж" является ведущей на Дальнем Востоке организацией по поставке, монтажу и техобслуживанию лифтов, эскалаторов, и другого подъемно-транспортного оборудования.
За многие годы сформировался устойчивый круг поставщиков, что позволяет компании предлагать полный спектр высококачественного и доступного по цене оборудования как российского, так и импортного производства. На сегодняшний день для удержания позиций лидера недостаточно быть просто стабильно развивающейся компанией со стандартным набором продукции и услуг, поэтому руководство "Союзлифтмонтажа" направляет свою деятельность на поддержание высочайшего качества продукции и услуг в совокупности с максимально полным удовлетворением запросов заказчиков и тщательной проработкой каждого проекта. Так, совсем недавно, компания "Союзлифтмонтаж", единственная в г. Владивостоке, успешно прошла сертификацию по системе добровольной сертификации "РУСЬЭКСПЕРТЛИФТ", тем самым подтвердив статус надёжного партнёра.
При сертификации подтверждается соответствие выполняемых работ или предоставляемых услуг утвержденным и согласованным технологиям, соответственно, требованиям безопасности и охраны окружающей среды с учетом оценки показателя риска, применяемой технологии выполнения работ или оказываемой услуги. Сертификация осуществляется в соответствии с требованиями СТО.СДС-01-04 "Правила функционирования Системы добровольной сертификации работ (услуг) лифтовых организаций" и СТО.СДС-05-04 "Правила сертификации работ (услуг) лифтовых организаций". Данный Стандарт организации устанавливает требования СДС "Русьэкспертлифт" к лифтовым организациям в части структуры организации, технической оснащенности, наличия квалифицированного персонала, наличия и действия Системы управления промышленной безопасностью, и Системы качества, обеспечивающих нормальное функционирование организации.
Неудивительно, что "Союзлифтмонтаж" успешно прошел данную сертификацию, т.к. костяк производственного коллектива компании составляют люди, проработавшие на предприятии не один десяток лет. Наряду с этим в компании действует отработанная система подготовки и повышения квалификации кадров, что дает возможность соединить энергию молодых с опытом кадровых специалистов, прошедших стажировку непосредственно на заводах-изготовителях.
Ещё на стадии проектирования ООО "Союзлифтмонтаж" оказывает техническую помощь заказчику, консультирует по маркам, типоразмерам характеристикам и назначению того или иного оборудования, осуществляет поставку оборудования и необходимые запчасти в ходе эксплуатации, производит монтаж и наладку подъёмно-транспортного оборудования с последующим техническим обслуживанием.
Девиз нашей компании - это традиции качества, ведь от качества нашей работы напрямую зависит безопасность людей.
Сегодня компания "Союзлифтмонтаж" является надежной опорой для широкого круга заказчиков, положив в основу годами накопленный и проверенный временем опыт, и выражает искреннюю признательность всем тем, кого узы совместной работы связывают с компанией многие годы, и тем, кто принял решение о партнерстве с СОЮЗЛИФТМОНТАЖ в 2007 году.
Наш адрес: 690105 г.Владивосток, ул. Бородинская, 20 "А", тел./факс (4232) 32-77-60, 32-99-24, e-mail: dvslm@slm-m.ru.
www.dvslm.ru
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