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Общественно-культурный центр на Уборевича готовится к открытию
Группа компаний "Динас" готовится к открытию самого современного во Владивостоке 13-этажного общественно-культурного центра класса "А" по ул. Уборевича, 5а.
Комплекс был построен в конце прошлого года. Сейчас заканчивается оборудование внутренних помещений и отделка. В настоящий момент это одно из самых красивых, узнаваемых и престижных административных зданий в историческом и деловом центре Владивостока. В нем будут располагаться офисы, торговые помещения, кафе, спа-салон. Из окон центра открывается прекрасная панорама на центральную площадь города и бухту Золотой рог. В многоэтажном офисном центре можно арендовать торговые и офисные площади.
Арендаторов здесь привлекает сразу несколько преимуществ. Прежде всего уникальное расположение - на перекрестке улиц Уборевича и Фокина. Комплекс находится в самом центре Владивостока, в 50 метрах выше Владивостокского ГУМа. Специальные парковочные места предназначены только для владельцев помещений офисного центра, благоустроенная территория контролируется и охраняется.
В общественно-культурном центре свободная планировка помещений, современные бесшумные лифты LG класса люкс, места общего пользования отделаны натуральным гранитом, вентилируемый фасад, панорамное остекление. Общая площадь офисного центра почти 8 тыс. кв. м, площадь этажа 439,9 кв. м, минимальная сдаваемая площадь офиса 90 кв.м. Офисные и торговые помещения сдаются с отделкой и всеми современными коммуникациями. Договора заключаются на долговременной основе.
Общественно-культурный центр на Уборевича ждет вас!
Тел. (4232) 915-500.
www.dinas-vl.ru
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