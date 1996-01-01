В Приморье утвержден первый генплан города

В Большом Камне разработан и утверждён решением городской думы генеральный план городского округа. Как сообщили в департаменте градостроительства администрации Приморского края, это - первое муниципальное образование, завершившее работу по созданию генплана, сообщил пресс-центр краевой администрации.

Документы территориального планирования (генеральные планы для городских округов и схемы территориального планирования для муниципальных районов) необходимы для стабильного развития населённых пунктов. Согласно Земельному кодексу они являются обязательным условием для ведения капитального строительства. Также документы территориального планирования необходимы для участия города или района в федеральных программах.

Сейчас документы территориального планирования разрабатываются в 18-ти из 34-х муниципальных образований края. Приступил к созданию стратегического плана и Владивосток: здесь проработаны 2 раздела проекта генерального плана ("Генеральный план города Владивостока и поселка Трудовое" и "Генеральные планы островных территорий и мыса Песчаный"). В настоящее время эти разделы генерального плана проходят согласование в администрации Приморского края.