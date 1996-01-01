Приморский край может остаться без земли под новостройки

Приморский край может остаться без земельных участков под строительство. Это связано с невыполненной схемой территориального планирования. В 2008 г. без этих схем нельзя будет резервировать выкупаемые земельные участки.

Как сообщил на совещании по проблемам социально-экономического развития регионов замглавы Минрегиона Владимир ДЕДЮХИН, в настоящее время схемы, без которых с 2008 года нельзя будет резервировать или выкупать земельные участки, предоставили лишь 11 субъектов Федерации.

Поясним, что под схемами территориального планирования понимается четкое разграничение территорий регионов, точное определение земель сельскохозяйственного назначения и отведенных под строительство.

С 1 января будущего года вступает в силу норма принятого в 2004 году Градостроительного кодекса РФ, которая не допускает принятия органами государственной власти и местного самоуправления решений, связанных с распоряжением землей, если нет схем территориального планирования. Речь идет "о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую..."

А с 1 января 2010 года нельзя будет без документов территориального планирования выдавать разрешения на строительство. И в таком положении рискуют оказаться власти целого ряда регионов.

Как уточнил Владимир Дедюхин, на сегодняшний день схемы разрабатывают только 58 субъектов Федерации. Еще в 10 субъектах подготовлена документация для проведения конкурса на разработку схем, а в 16 работа вообще не началась. Не приступали к разработке схем территориального планирования, в частности, республики Хакасия, Коми и Бурятия, Мурманская и Костромская области. При этом из предоставленных в Минрегиона схем 11 регионов были одобрены только четыре: Карелии, Ростовской, Самарской и Смоленской областей.

Уже после совещания приморские власти заявили, что в крае будет разработана схема территориального планирования региона. Так, на эти цели в краевом бюджете предусмотрено 32 млн руб. Как сообщили в департаменте градостроительства краевой администрации, в конкурсе на проведение этих работ приняли участие ОАО "НИИПГрадостроительства" и "РосНИПИ Урбанистики" из Санкт-Петербурга, Российский государственный институт градостроительства и инвестиционного развития "ГИПРОГОР" из Москвы. Итоги конкурса будут объявлены позже.