Аренда офисов. Дорогое изобилие

Судя по количеству предлагаемых во Владивостоке в аренду офисных помещений, недостатка в них нет. Выбор приличный как по сдаваемым площадям, так и по их качеству. К тому же, по данным ООО "Индустрия-Р", в городе в настоящее время строится и в ближайшие два года предполагается сдать в эксплуатацию примерно около 150 тыс. кв. м новых административно-офисных и многофункциональных зданий.

Однако изобилие предложения не снижает цены. По данным на август 2007 г., коммерческие арендные ставки офисных помещений за минувшие полгода в среднем повысились на 10-15%, а за год по отдельным зданиям - на 40-200%. Таким образом, расценки в этом сегменте рынка стали пересматриваться активнее, чем прежде. Ранее это обычно делалось раз в год - в декабре-январе. В какой-то степени переход на более частый пересмотр арендных ставок связан с выводом на рынок арендодателями новых офисных зданий на ул. Уборевича, Пушкинской, Светланcкой, пр-те "Красного знамени".

Максимальные цены на аренду офисов держатся по отдельным зданиям в центре города, где 1 кв. м площади обходится арендатору в 1400-1500 руб. Так, по ул. Верхнепортовой, 46 месячная ставка квадрата - 1400 руб., по ул. Мордовцева, 6 - 1500 руб., по ул. Уборевича, 5а, достраивающемуся зданию по Океанскому пр-ту, 15/4 и мансардному этажу по ул. Алеутская, 11 - $ 60, по ул.1-й Морской, 16. - $ 70.

В новых строящихся административно-офисных и многофункциональных центрах вне центра города предварительно называется цена $40-45 за 1 кв. м - это примерно в 2 раза выше среднего предложения.

Спрос на дорогую аренду формируется за счет усиливающегося присутствия в городе представительств столичных и зарубежных компаний. Причем, по мнению директора ООО "Индустрия-Р" Сергея ДЫМЧЕНКО, востребованность офисов класса "А" должна значительно вырасти в связи с решением о проведении саммита стран АТЭС в 2012 г. Это решение должно также повлиять и на значительный рост ставок аренды. Вероятно, уже в следующем году начнет пробиваться ставка в $ 100 за 1 кв. м в месяц.

В старых офисных центрах в центральной части города ставки аренды сегодня держатся на уровне около $ 30 за 1 кв. м площадей и выше, в то время как год назад они в основном были в пределах $ 20-25. Даже в отдаленных от центра районах в редких офисных центрах ставка держится ниже $ 20. Например, даже в здании по ул. Черемуховой, 7 она выше - здесь можно арендовать помещение по 600 руб. за квадрат.

В среднем минимальная цена на офисы по городу в настоящее время составляет около 500-600 руб. за 1 кв. м. Общую картину "сглаживает" относительно дешевое предложение офисных помещений в муниципальном секторе рынка, в выведенных из статуса жилых в многоэтажных жилых домах, в АБК, бывших ранее за предприятиями. В некоторых случаях под офисные перепрофилируются торговые помещения, которые в отдельных частях города из-за переизбытка оказываются не востребованы. Отметим еще одну тенденцию. Все больше арендаторов оперируют рублевыми эквивалентами, который более стабилен.