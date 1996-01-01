Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Аренда офисов. Дорогое изобилие
Судя по количеству предлагаемых во Владивостоке в аренду офисных помещений, недостатка в них нет. Выбор приличный как по сдаваемым площадям, так и по их качеству. К тому же, по данным ООО "Индустрия-Р", в городе в настоящее время строится и в ближайшие два года предполагается сдать в эксплуатацию примерно около 150 тыс. кв. м новых административно-офисных и многофункциональных зданий.
Однако изобилие предложения не снижает цены. По данным на август 2007 г., коммерческие арендные ставки офисных помещений за минувшие полгода в среднем повысились на 10-15%, а за год по отдельным зданиям - на 40-200%. Таким образом, расценки в этом сегменте рынка стали пересматриваться активнее, чем прежде. Ранее это обычно делалось раз в год - в декабре-январе. В какой-то степени переход на более частый пересмотр арендных ставок связан с выводом на рынок арендодателями новых офисных зданий на ул. Уборевича, Пушкинской, Светланcкой, пр-те "Красного знамени".
Максимальные цены на аренду офисов держатся по отдельным зданиям в центре города, где 1 кв. м площади обходится арендатору в 1400-1500 руб. Так, по ул. Верхнепортовой, 46 месячная ставка квадрата - 1400 руб., по ул. Мордовцева, 6 - 1500 руб., по ул. Уборевича, 5а, достраивающемуся зданию по Океанскому пр-ту, 15/4 и мансардному этажу по ул. Алеутская, 11 - $ 60, по ул.1-й Морской, 16. - $ 70.
В новых строящихся административно-офисных и многофункциональных центрах вне центра города предварительно называется цена $40-45 за 1 кв. м - это примерно в 2 раза выше среднего предложения.
Спрос на дорогую аренду формируется за счет усиливающегося присутствия в городе представительств столичных и зарубежных компаний. Причем, по мнению директора ООО "Индустрия-Р" Сергея ДЫМЧЕНКО, востребованность офисов класса "А" должна значительно вырасти в связи с решением о проведении саммита стран АТЭС в 2012 г. Это решение должно также повлиять и на значительный рост ставок аренды. Вероятно, уже в следующем году начнет пробиваться ставка в $ 100 за 1 кв. м в месяц.
В старых офисных центрах в центральной части города ставки аренды сегодня держатся на уровне около $ 30 за 1 кв. м площадей и выше, в то время как год назад они в основном были в пределах $ 20-25. Даже в отдаленных от центра районах в редких офисных центрах ставка держится ниже $ 20. Например, даже в здании по ул. Черемуховой, 7 она выше - здесь можно арендовать помещение по 600 руб. за квадрат.
В среднем минимальная цена на офисы по городу в настоящее время составляет около 500-600 руб. за 1 кв. м. Общую картину "сглаживает" относительно дешевое предложение офисных помещений в муниципальном секторе рынка, в выведенных из статуса жилых в многоэтажных жилых домах, в АБК, бывших ранее за предприятиями. В некоторых случаях под офисные перепрофилируются торговые помещения, которые в отдельных частях города из-за переизбытка оказываются не востребованы. Отметим еще одну тенденцию. Все больше арендаторов оперируют рублевыми эквивалентами, который более стабилен.
Новости тематики
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
- Авиакомпании просят правительство увеличить субсидии на перевозки по ДФО
Новости раздела
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
- На транспортном коридоре, идущем через Приморье, зафиксирован рекорд
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин