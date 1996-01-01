Новозеландские молочные продукты давно уже стали привычными на приморском рынке. Новозеландский "след" можно найти и в "молочке", производимой в Приморье. Компанию, которая импортирует все это в край и на Дальний Восток, организовал 12 лет назад бизнесмен и Почетный консул Новой Зеландии на Дальнем Востоке Мартин ТЕЙТ. Но ему всегда хотелось заработанный капитал вложить в сельхозпроект, и это неудивительно: в Новой Зеландии практически каждый имеет "фермерский ген", ведь именно фермеры сделали страну процветающей.

"По моему глубокому убеждению, сельское хозяйство - самый честный и хороший бизнес, несмотря на то, что прибыли здесь мало, а рисков много. К этому долгосрочному проекту меня подтолкнул новый Земельный кодекс. Появилась возможность покупать землю, а сельское хозяйство - такой бизнес, что, если человек не хозяин, заниматься им бесполезно, ведь нужно нести много затрат: покупать технику, удобрения, учить людей", - говорит Мартин.

Два "бумажных" года

В 2004-2005 годах он с женой и группой учредителей организовал ООО "Хорользерно". Компания приобрела в собственность 5 тыс. гектаров земли бывшего колхоза в селе Вознесенка. В последние годы выращивалась соя и немного зерновых (ячмень и др.). Колхоз обанкротился, людям раздали паи, но у большинства "собственников" не было денег даже на оплату всей процедуры оформления в собственность, не говоря уже о технике и оборотных средствах для сельхозработ, так что на этих землях несколько лет произрастали только богатые "урожаи" бурьяна.

Два года ушло на то, чтобы скупить паи и оформить их в собственность! Если смотреть по мировой практике, паи стоили недорого, но пришлось заплатить за топографическую съемку участков и оформление паев в собственность пайщиков. Один из сотрудников только бумажными вопросами и занимался.

Интересно, что Мартин при этом всячески защищал в разговоре с корреспондентом местные власти: "Она была заинтересована в новых рабочих местах и налогах, но процедура оформления земли в собственность, да еще для компании с иностранным участием, не была детально прописана в инструкциях". Видимо, живя в России, он успел-таки проникнуться "внутренней логикой" нашей страны.

Сейчас у него прекрасные отношения с властями, и он, несмотря на трудности роста, помогает решать некоторые вопросы. Компания разместилась на базе полуразрушенной МТС бывшего колхоза. И там работы по обустройству хватает, но "Хорользерно" в соседнем дворе построило детскую площадку, профинансировало ремонт крыши школы, помогло с ремонтом дороги на кладбище и т.д.

"Новая" культура

Многие удивились, когда узнали, что новозеландцы решили сделать ставку на фуражную кукурузу. В Приморье ее в небольших объемах выращивали на силос.

И в масштабах страны особой ставки на кукурузу в нацсельхозпроекте, несмотря на планы развития животноводства, тоже нет. Видимо, перегнул в свое время палку с поголовной "кукурузацией" страны Никита ХРУЩЕВ, сформировав несерьезное отношение к этой культуре. А между тем за последние годы мировые цены на кукурузу выросли практически вдвое, и рост их продолжается. Это прекрасная кормовая база для животноводства и птицеводства и сырье для производства биотоплива. В 2007 году США использует кукурузы на производство этанола существенно больше, чем отправит на экспорт.

Досье В России средняя урожайность, а выращивают ее в Южном и Центральном округах страны, составляет 36,2 ц/га, и есть планы повысить в ближайшие 2-3 года урожайность в полтора раза, в то время как в США давно собирают по 100-120 ц/га и выше.

Почему все-таки кукуруза? Купив землю, Мартин изучал, что выращивают на этих широтах (44 градуса северной широты) в других странах, и узнал, что американские западные штаты Айова и Миннесота успешно выращивают кукурузу и сою (для ротации). Он пригласил на консультацию американского агронома, и Майк КУПЕР, ознакомившись с ситуацией на местности, подтвердил, что состав почвы и климатические условия для выращивания кукурузы подходят. К тому же кукуруза лучше других культур переносит "мокрые ноги", что как раз и является одним из рисков для сельского хозяйства. Единственный недостаток - почвы кислые (pH - 5,8 - 5,6), но это решаемая проблема.

Американская технология

"Хорользерно" использует американский опыт выращивания кукурузы и сои (для ротации). Эта инновационная для Приморья технология основана на безотвальной вспашке и глубоком рыхлении почвы. Все рассчитывается максимально точно: количество семян на гектар (поштучно), необходимых удобрений и гербицидов.

В 2005 г., когда впервые было посеяно по 250 га кукурузы и сои, урожай кукурузы составил 55 ц/га, а сои - в среднем 18 ц/га. В 2006 г. посевные площади увеличились почти в 4 раза, урожайность сои (23 ц/га) оказалась самой высокой по краю. По кукурузе же хорольцы соревновались сами с собой, собрав 64 ц/га, что намного выше среднероссийских показателей. В общем, практика подтвердила перспективность нового для Приморья направления.

В этом году "Хорользерно" засеяно 2800 га пашни, и готовится к будущей весне еще 500 га. О видах на урожай в хозяйстве говорят пока осторожно. В момент посевной за 3 дня выпало 115 мм осадков, а потом начало парить. На земле образовалась корка, и всходы, долго пробиваясь, взошли неравномерно. Но сейчас соя и кукуруза активно догоняют в росте и внешне выглядят вполне благополучно.

Техника заменяет людей

Предмет гордости "Хорользерна" - высокопроизводительная техника. "Десять тракторов "Беларусь" заменяет один John Deer. В первый год мы закупили два "американца" и продолжаем расширять машинный парк", - рассказывает генеральный директор ООО "Хорользерно" Андрей Губин, которого новозеландский бизнесмен переманил с топ-менеджерской должности на картонном комбинате в Уссурийске.

Сейчас в хозяйстве два трактора John Deer 8870 по 375 лошадиных сил каждый и 5 маленьких тракторов этой же марки, 6 комбайнов New Holland TX66, широкозахватные 24-рядные сеялки, универсальный трехколесный Terra-Gator 1803, позволяющий вносить удобрения и гербициды (кузов меняется на бочку). Весной был закуплен Hagie High Clearance Sprayer для обработки кукурузы гербицидами в период созревания, так что в этом году европейский кукурузный червь полям не страшен.

Вся техника бэушная, но в хорошем состоянии и стоит на порядок дешевле новой. Компания приобрела комплекты спутниковых навигаторов (GPRS), что позволяет максимально точно рассчитывать маршрут техники по полю и не допускать перерасхода удобрений и гербицидов. Бортовой компьютер сразу покажет отклонение от курса. Корреспонденту "ЗР" удалось побывать в кабине и трактора, и комбайна. Заводятся они легким поворотом ключа, компьютер выдает всю необходимую информацию, воздух в кабине кондиционируется, сиденье удобное, как в легковушке. В общем, работать на такой технике - одно удовольствие.

Есть в хозяйстве и элеватор мощностью 9 тыс. тонн зерна. Он тоже бэушный и тоже закуплен в США. В ближайших планах - расширить его мощности еще на 6 тыс. тонн. Скорее всего на этот раз будет куплен элеватор в Китае (там стали делать качественно и цена дешевле).

Кадровый вопрос

- Когда я стал искать людей, мне очень повезло, - говорит Мартин. - Я сразу нашел основных сотрудников - Андрея ГУБИНА и еще трех человек из бывшего колхоза, а они уже подобрали механизаторов. В постоянном штате у нас работает 15 человек (вместо прежних 700!). Агроном приезжает в командировки, когда нужно. У нас очень маленькая доля ручного труда, поэтому много людей нам не нужно.

"Зарплата механизаторов более чем вдвое выше среднеотраслевой по краю, которая составляет около 5-6 тыс. руб. Есть планы с нового года увеличивать ее, но сейчас идут большие затраты (покупка техники, гербицидов, удобрений и т.п.). Кто-то может не поверить, но больше половины механизаторов вообще не употребляют спиртного, и остальные не злоупотребляют, - уверяет Губин. - Все дорожат работой. За 3 года из хозяйства только 2 человека уволились, и то по личным обстоятельствам".

Кстати, американский агроном высоко оценил профессиональные качества механизаторов и удивился легкости, с которой они освоили новую технику и ее ремонт.

Рынок сбыта и перспективы

Расширение хозяйства может сдерживать маленький рынок сбыта на Дальнем Востоке. Есть большой спрос на кормовую кукурузу в Сибири, но ее дорого туда везти.

В то же время рядом страны - Китай, Корея, Япония и другие, которые импортируют кукурузу. Особенно перспективным, после удовлетворения внутренних потребностей края, Мартину Тейту видится китайский рынок. Примерно в 100 километрах находится приграничная станция Гродеково, и кукурузу туда можно возить на машинах.

Но Приморью еще только предстоит завоевание этого рынка. Недавно американская компания, работающая на китайском рынке, готова была закупить у "Хорользерна" крупную партию кукурузы, но китайское правительство не дало на это разрешение. Мотивировка была такая: "Китайская инспекция качества (CIQ) не имеет никакой информации по эпидемической ситуации в России. Нужно сначала пригласить экспертов CIQ в Россию, чтобы они смогли ознакомиться с территорией, откуда собираются экспортировать в КНР зерно. Если никаких зерновых болезней обнаружено не будет, нужно подписать соглашение, и только после этого будет дано разрешение на поставки в КНР". Так что этот путь Мартину Тейту еще только предстоит пройти.

Для экспорта кукурузы морским путем нужен зерновой терминал во Владивостоке или Находке и инфраструктура для ее хранения. Но портам нужны гарантированные стабильные и большие объемы экспорта (сотни тысяч тонн), чтобы был смысл тратиться на оборудование.

И все-таки новозеландский бизнесмен оптимистичен. Именно кукуруза поднимет сельское хозяйство Приморья, включая животноводство и птицеводство, но нужно, чтобы транспортные тарифы на ее перевозку были разумными, считает он, надеясь, что облегчить выход на международный рынок поможет вступление России в ВТО.