Ипотечную квартиру отдадут банку

Банковский комитет Госдумы подготовил законопроект, согласно которому в случае невозврата заемщиком ипотечного кредита банки смогут продавать жилую недвижимость, которая является залогом, без решения суда. Эта норма будет действовать в том случае, если она прописана в кредитном договоре, сообщает РБК daily.

По действующему законодательству банк не вправе без решения суда продать квартиру, приобретенную по договору ипотечного кредита, если заемщик перестал выплачивать деньги. Более того, закон прямо запрещает банкирам включать в ипотечный договор условие, которое дает ему право на реализацию залога заемщика-должника без решения суда. По словам зампреда банковского комитета Госдумы Павла МЕДВЕДЕВА, это приводит к увеличению стоимости ипотечных кредитов, поскольку банкам приходится учитывать возможные затраты на оплату судебных издержек.