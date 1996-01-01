Почему Россия платит миллиарды за программное обеспечение Биллу Гейтсу?

В России начало учебного года. Наши дети пошли в школы и сели за школьные компьютеры. Какое же на них в нынешнем году будет стоять программное обеспечение (ПО)? Сколько оно будет стоить? Вопрос далеко не праздный, учитывая российские масштабы.

Для начала напомню три факта. Первое: Билл ГЕЙТС - один из богатейших людей в мире, компьютерный магнат, основатель и владелец корпорации Microsoft. Второе: Россия использует в своих образовательных учреждениях компьютеры и программное обеспечение фирмы Microsoft. Третье: Мининформсвязи РФ сообщил 23 июля, что из федерального бюджета в течение трех лет будет выделено около 3 млрд руб. на оснащение школ лицензионным программным обеспечением. Кстати, на заседании Правительства РФ 23 августа глава министерства Леонид РЕЙМАН заявил, что к Интернету уже подключено 90% всех российских школ.

Как видим, речь идет о весьма солидной сумме, во-первых, а, во-вторых, это означает то, что Россия окончательно села на иглу Microsoft. Оправданы ли такие траты? Кстати, в среднем один комплект программного оборудования Microsoft для школы колеблется от 7 до 10 с лишним тыс. руб. Именно такая сумма фигурирует в знаменитом "деле Александра ПОНОСОВА", директора, который для своей школы купил "пиратское" ПО.

Подсчитано, что в России 53 тысячи школ. Если в каждой будет хотя бы один компьютерный класс, то легко можно посчитать, сколько комплектов ПО будет продано. И в какую, собственно говоря, сумму, в конечном счете, это обойдется бюджету. Трех миллиардов рублей вряд ли хватит...

А теперь самое интересное: есть компьютерные фирмы, которые, учитывая колоссальный российский рынок, готовы были ПО поставлять в Россию абсолютно бесплатно: лишь бы купили их компьютеры. Ну, конечно, был и другой мотив - если школьники привыкнут к их ПО, то в дальнейшем захотят пользоваться и другими ПО этой же фирмы, которые уже смогут выгодно продать. Второй любопытный факт: даже фирма Microsoft продает в некоторые страны свои ПО не по $250-400, как в Россию, а всего... по $10! Особо отмечу тот факт, что многие западные фирмы готовы продавать свои товары за столько, за сколько их та или иная страна готова купить. Если Россия готова платить миллионы долларов, зачем продавать дешевле?

Конечно, нет доказательств того, что некто из фирмы "Microsoft" заплатил неким чиновникам из Минобразования или Мининформсвязи некие суммы за продвижение своего продукта на российский рынок или дал хороший "откат". Но (увы!) подобные мысли невольно возникают в голове.

Вот, к примеру, уже упомянутый директор Александр Поносов сразу после судебного процесса сообщал, что планирует установить на компьютерах своей школы Linux параллельно с Windows и с сентября начать обучение детей работе в Linux, как минимум, на факультативной основе. Дистрибутив Scientific Linux Cyrillic Edition 4.4 был отправлен ему петербургской компанией "Линукс Инк". В порядке эксперимента Linux был поставлен на пяти школьных компьютерах его школы. "Школа должна готовить не пользователей определенной системы, а думающих людей, которым после ее окончания будет непринципиально, на какой ОС работать", - заявлял Александр Поносов.

Кстати, компания "Линукс Инк" уже не раз выступала с предложением не "зацикливаться" только на Microsoft Windows. Защитники Linux даже выпустили ролик, призывающий россиян использовать свободный софт.

Там было высказано несколько интересных мыслей. Например, педагогам предложили не только перейти на свободное программное обеспечение, но и выдавать учащимся такое ПО на дом для того, чтобы они использовали бесплатные программы на своих домашних компьютерах. Было рассказано и о том, как можно ставить на баланс бесплатные программы, покупая их (а фактически - бумажную лицензию для проверяющих) по цене пиратских дисков.

Кстати, открытые операционные системы (ОС) в своих серверах и системах используют не только ведущие хостинг провайдеры, но также поисковики "Яндекс" и "Рамблер".

И еще один нюанс. Если еще раз посмотреть на решение 2007 года Мининформсвязи РФ о выделении из федерального бюджета в течение трех лет 3 млрд руб. на закупку ПО фирмы Microsoft, то станет ясно, что это решение фактически укрепило зависимость бюджетных структур от продуктов Microsoft.

Коллеги Александра Поносова сразу после судебного процесса над ним были готовы перейти на Linux, однако после того, как правительство объявило, что во всех школах к 1 сентября поставят лицензионный Windows, они потеряли к открытому ПО интерес. "Чему мы будем учить детей сейчас, то и будет встречаться в жизни потом, - заявил технический директор компании "Линукс Инк" Олег САДОВ. - Нельзя же постоянно всей страной "сидеть на игле" только потому, что когда-то чья-то служба маркетинга очень лихо пересекла океан и начала очень активно работать... А что если завтра в 20 раз повысят лицензионную оплату?". Последнее утверждение кажется очень даже реальным.