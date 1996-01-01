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У каждого должен быть доступ к компьютеру и Интернету

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Пожалуй, все читатели "ЗР" знакомы с "интеловскими" ноутбуками. Но мало кто знает, что производственная компания Intel ежегодно тратит на благотворительность около $100 млрд, в том числе на программы обучения интернет-технологиям.

Генеральная задача программы "Мир будущего начинается здесь!" - подключение к Интернету 1 млрд пользователей. "Средства технические и средства связи должны быть доступны. Для этого мы предлагаем для детей школьный беспроводной ноутбук, который будет стоить сопоставимо с сотовым телефоном, а учителям школ - обучение новым интернет-технологиям. Опыт работы с учительской аудиторией показал, что компьютеризация и интернетизация наших школ очень низкая. Многие среднеобразовательные школы совсем не имеют представительства в Интернете. Мы предложили на сайте "Летопись.ру" 52 940 школам России бесплатно создать странички своих школ с дальнейшим бесплатным хостингом. В высшей школе мы способствуем обновлению учебных планов, чтобы студентов обучали сегодняшним и завтрашним технологиям, а не вчерашним", - рассказал Ярослав БЫХОВСКИЙ в эксклюзивном интервью "ЗР". Сегодня он - гость "ЗР-Диалог".

- Ярослав, является ли Приморский край перспективным регионом для внедрения образовательных программ?

- Все регионы для нас родные и любимые, нельзя отдать явное предпочтение тому или иному региону. Перспектива развития зависит в первую очередь от людей. Чем больше людей в области образования будут обучены, тем больше ресурсов, проектов, понимания и желания увидеть себя в будущем.

С точки зрения технологического и сетевого развития, регион находится в неплохих условиях. Основное требование для активного проведения наших программ - насыщение компьютерной техникой школ, подключение к Интернету. Основная задача местных властей и всего сообщества состоит в том, чтобы поддерживать и развивать педагогически осмысленные подходы к использованию Интернета, которые существуют сейчас во все мире и в России в частности.

- Каждому региону России вы предлагаете индивидуальную программу или все это части одного большого процесса?

- На Первом Приморском Интернет-форуме мы обсуждали общерегиональный сетевой проект. Наша задача - объединить все регионы, "подравнять" уровень владения компьютером и интернет-технологиями в регионах и центре. Есть такие предложения: создать детскую Интернет-энциклопедию Дальнего Востока, а также воплотить в жизнь проект, посвященный истории флотов, Тихоокеанского и Черноморского. Задачи этих проектов просты: с помощью детей понять, что объединяет регионы кроме общей границы? Кто мы сегодня? Что общего между Саратовской областью и Хабаровским краем, между Дальним Востоком и южными областями России?

- Чему вы собираетесь учить приморских учителей?

- Раньше мы обучали учителей индивидуальному пользованию компьютером и Интернетом, показывали, как создавать электронные документы, готовить презентации. А теперь мы обучаем их пользоваться ресурсом коллективного доступа, чтобы целым классом войти в Интернет и выбрать необходимый видеофайл (например, киносюжет по теме урока), прослушать аудиозапись или радио. Учительскую конференцию можно готовить, проводить и фиксировать прямо в сети. Это позволит оперативно получать отзывы и поправки на доклады от коллег со всего мира. Можно произвести "мозговой штурм", забросив в сеть задачу или запрос. Все технологии такого рода в Интернете бесплатны. Они позволяют научиться прислушиваться к мнению других и быть толерантными в широком смысле этого слова.

Вот еще живой пример применения интернет-технологий для школьного обучения. Мы показали ученикам камчатской школы сайт, позволяющий следить за перемещением судов в Тихом океане. Теперь ребята каждый день знают, где находятся их отцы-моряки и на "живых" картах осваивают географию и даже историю.

Очень хотелось бы, чтобы учителя Приморского края пользовались и применяли сетевые технологии. Если школа не подключена к Интернету, но в ней есть локальная компьютерная сеть, все эти технологии применимы в одной отдельно взятой школе.

- Сейчас именно школам активно предлагается внедрение операционной системы Linux, альтернативной привычному Windows. Будут ли школьные ноутбуки Intel совместимы с этой системой?

- Наш школьный ноутбук будет работать и на Microsoft Windows и на Linux, не важно, какая операционная система, - все необходимое уже есть в сети. Система Интернет вполне универсальна и готова решить все задачи, связанные с обучением и свободным получением информации. Наша задача - обучить активных пользователей этим ресурсам. Никто не должен страдать, если некоторые вопросы ему непонятны, ни директор, ни учитель, ни ученик.

- Как в дальнейшем будет развиваться подвижничество корпорации Intel в Приморье?

- Общая программа "Обучение для будущего" начала свою работу в Приморье в 2003 году и будет длиться до достижения будущего! Каждый год уровень финансовой поддержки от компании уменьшается, увеличивается доля местного краевого финансирования. Все инновации компьютерных и других "высоких" технологий должны достигать школ. Сейчас время внедрения на практике принципа One to one learning - у каждого обучаемого должен быть доступ к компьютеру и сети Интернет. Я уверен, что Приморье на этом поприще ждет большое будущее.

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