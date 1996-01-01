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Через три года треть россиян смогут купить квартиры
Каждый третий житель России уже к 2010 г. сможет купить квартиру или частный дом в результате развития различных финансовых инструментов, заявил РИА "Новости" министр регионального развития РФ Владимир ЯКОВЛЕВ.
"Если сегодня только 15-16% населения потенциально могут приобрести жилье, в том числе используя и кредитные средства, то уже к 2010 г., по нашим расчетам, число граждан, способных купить себе квартиру или частный дом, должно превысить треть всего населения России", - считает Яковлев.
По его словам, если в прошлом году по всей стране было запланировано выдать ипотечных кредитов на общую сумму 108 млрд руб., то на конец 2006 г. эти планы были перевыполнены примерно в 2,5 раза: объем выданных кредитов составил 265 млрд руб. В этом году сумма выданных кредитов возрастет еще больше, считает министр.
Уже в первом квартале 2007 г. общий объем выданных ипотечных жилищных кредитов по России составил 82,3 млрд руб., что на 4% превышает объем кредитов, выданных в первом квартале прошлого года.
...а соцопросы это опровергают
Опрос был проведен Центром исследований и анализа рынков недвижимости и строительства ВЦИОМ показал, что доля потенциальных покупателей жилья в течение трех-пяти лет в России остается практически неизменной.
Порядка 14-16% по разным выборкам устойчиво собираются приобретать жилье. В свою очередь, доля тех, кто не может себе позволить приобретение жилья, составляет 42-47%.
Те же, кто хотел бы, но испытывает необходимости - составляют примерно треть, то есть около 35%. Кроме того, специалисты ВЦИОМ констатируют, что слишком большой процент населения - 43% - заявляет об отсутствии возможности к приобретению жилья. Это - внушительная цифра.
Специалисты ВЦИМ считают, что здесь есть одна надежда - на развитие различных инструментов: ипотеки, возможности накопления.
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