Подорожание хлеба возродило нелегальный рынок

Поднятие цен на муку привело к тому, что на севере Приморья торгуют хлебом из-под полы. Об этом говорилось на совещании в дальнегорской администрации.

Выяснилось, что старушки на остановках торгуют из-под полы хлебом по 14 руб. Разносчицы таскают китайские баулы с буханками. К незаконной торговле подключились и школьники. Они создают конкуренцию легальным хлебопекарням, не платят налоги, аренду. Легальные же хлебопеки подняли цену на хлеб до 18 руб. за буханку.