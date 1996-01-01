"Техносила" хочет покорить Дальний Восток

В 2008 году сеть "Техносила" планирует выйти на Дальний Восток, открыв свои первые гипермаркеты во Владивостоке, Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Благовещенске, Петропавловске-Камчатском, Южно-Сахалинске, Находке, Уссурийске, Магадане и т. д.

В каждом из городов "Техносила" намерена запустить от 1 до 4 гипермаркетов в течение 2008 - 2010 годов. Освоение нового региона сеть начнет с Владивостока. По сообщению пресс-службы компании, инвестиции в каждый объект составят около $1,4 - 2 млн. Суммарные инвестиции сети в развитие Дальнего Востока достигнут не менее $24 млн.

В настоящий момент компания ведет активный мониторинг торговых площадей в Дальневосточном регионе. Формат гипермаркетов, развиваемый в сети, предполагает площадь магазина от 2-2,5 тыс. кв. метров. В приоритете сети - объекты в торговых центрах. Прочие варианты расположения площадей рассматриваются в зависимости от их локации. Все магазины сети, открытые на Дальнем Востоке, будут работать по системе "самообслуживания" и содержать больший ассортимент в каждой товарной категории в отличие, от магазинов-конкурентов в регионе.

Параллельно с открытием собственных гипермаркетов "Техносила" планирует развивать на Дальнем Востоке франчайзинг. Первый франчайзинговый договор уже подписан: магазин площадью около 1000 кв. метров откроется в Хабаровске в ноябре 2007 года.

На Дальнем Востоке сеть планирует открыть региональный-распределительный терминал, который будет обслуживать собственные гипермаркеты и франчайзинговые супермаркеты "Техносилы" в этом регионе.