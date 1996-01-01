Ипотека по-комсомольски

В Комсомольске-на-Амуре продолжится практика мониторинга схем предоставления населению кредитов на приобретение жилья на первичном и вторичном рынках, сообщает РИА "Восток-Медиа".

Администрация Комсомольска-на-Амуре совместно с кредитными организациями будет информировать горожан о развитии инфраструктуры ипотечного кредитования. Будет организована постоянная работа по формированию базы данных тех комсомольчан, кто желает улучшить свои жилищные условия с помощью ипотеки. В городской администрации разработают и примут Положение о предоставлении финансовой поддержки отдельным категориям граждан за счёт местной казны. Ежегодно не менее 50 молодых семей смогут получать субсидии на приобретение жилья на вторичном рынке в рамках программы "Обеспечение жильём молодых семей".

Строители Комсомольска-на-Амуре на стадии проектирования домов должны будут предпринимать меры по удешевлению стоимости возведения жилья, применения современных технологий, новых конструктивных решений с использованием современных строительных материалов.