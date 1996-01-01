Через три года каждый россиянин купит квартиру

"Если сегодня только 15-16% населения потенциально могут приобрести жилье, в том числе используя и кредитные средства, то уже к 2010 г., по нашим расчетам, число граждан, способных купить себе квартиру или частный дом, должно превысить треть всего населения России", - считает Яковлев. По его словам, если в прошлом году по всей стране было запланировано выдать ипотечных кредитов на общую сумму 108 млрд руб., то на конец 2006 г. эти планы были перевыполнены примерно в 2,5 раза: объем выданных кредитов составил 265 млрд руб. В этом году сумма выданных кредитов возрастет еще больше, считает министр. Уже в первом квартале 2007 г. общий объем выданных ипотечных жилищных кредитов по России составил 82,3 млрд руб., что на 4% превышает объем кредитов, выданных в первом квартале прошлого года.