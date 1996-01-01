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Ипотека... без жилья
За первое полугодие 2007 г. банки и операторы АИЖК фиксируют рост количества выданных ипотечных кредитов в среднем на 50% и более по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ставки по ипотечным кредитам снижаются, а возможности заемщиков расширяются. Проблема в одном - не хватает жилья для среднего класса.
Сегодня в Приморском крае работает более 60 разных программ ипотечного кредитования (в том числе программ по стандартам АИЖК и банковских). Таким образом, потенциальный заемщик может выбрать себе программу, наиболее подходящую по условиям: срокам кредита, процентной ставке, первоначальному взносу, варианту подтверждения дохода, условиям досрочного гашения, максимальной сумме кредита, размеру итоговой переплаты, возможности рефинансирования кредита.
Выгодная сделка
Жилье выгодно покупать с помощью ипотеки тогда, когда процент удорожания превышает размер процентной ставки по кредиту. И когда у человека нет возможности купить квартиру сразу, но в рассрочку он может это сделать, и уже проживать в собственной квартире, а не откладывать бесконечно деньги на покупку, не играть в перегонки с инфляцией и не гоняться за ростом цен.
"Сегодня мы прогнозируем, что в 2007 г. объем ипотечного кредитования увеличится в два раза по сравнению с прошлым годом. Портфель агентства в первом полугодии 2007 г. по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. уже вырос на 69%", - отметила Марина ЛОМАКИНА, генеральный директор Приморского ипотечного агентства "Наш дом - Приморье".
В Приморском отделении Сбербанка в первом полугодии 2007 г. отметили рост количества кредитов в 6 раз по сравнения с полугодием 2006 г. А Владивостокский филиал Банка Москвы - в два раза.
"Покупка жилья в кредит сегодня одна из самых выгодных сделок для заемщика - таким образом он фиксирует цену на жилье", - отметила Надежда СОППА, главный специалист отдела розничного бизнеса филиала Банка Москвы.
Особенно чувствительна выгода для людей, которые до покупки квартиры с помощью ипотеки арендовали жилье. Со временем арендная плата растет, а платеж по кредиту остается прежними.
ПЕРЕкредит
Рефинансирование кредита в данном контексте перекредитование уже имеющегося займа на других условиях в том же банке, где был оформлен первый кредит, либо в другом. Это относительно новая услуга, в Приморье она начала развиваться примерно год назад, но уже есть люди, которые ею воспользовались. Для совершения этой процедуры необходимо, чтобы в условиях кредитования не было моратория на рефинансирование. Перекредитоваться можно на разных условиях - уменьшить процентную ставку, срок выплаты кредита или ежемесячный платеж. В любом случае цель перекредитования - сократить переплату по кредиту.
Эффект будет тогда, когда экономия от процедуры оформления нового кредита на погашение старого превышает затраты на переоформление кредита. Если кредит переоформляется в том же банке, то затраты будут незначительными, если в другом - сумма будет составлять порядка 25 тыс. руб.
Если отталкиваться от кредита, то перекредитование будет ощутимым в случае, если срок кредита не менее 10 лет, а сумма не менее 1 млн руб.
Допустим, если человек взял кредит на 20 лет, размер кредита составлял 1 млн руб., процентная ставка 15%, а ежемесячный платеж 13185 руб., и через год он захотел перекредитоваться с меньшей процентной ставкой - 13%, то ежемесячный платеж будет составлять уже 11801 руб., а экономия от перекредитования составит 315 640 руб.
Возможны и другие варианты. Допустим, один из крупнейших банков России, представленный в крае, сам не занимается рефинансированием. "В договоре наших заемщиков указано, что в случае повышения или понижения процентной ставки по кредиту в банке это изменение применяется к ранее заключенным договорам", - комментирует специалист банка.
9 процентов?
Специалисты сходятся во мнении, что при сохранении тех макроэкономических тенденций, которые наблюдаются сегодня, через год это будет реальная рублевая ставка. Но, с оговоркой: "Это возможно, только если ставка рефинансирования будет не более 9%. Сегодня она 10%, а ниже ставки рефинансирования никто кредитовать не будет", - отметила Надежда Соппа.
"Тенденции таковы, что условия для заемщиков смягчаются. Это связано, прежде всего, с макроэкономической ситуацией в стране. Она на сегодняшний день достаточно благоприятна, денег в стране достаточно, поэтому ставки падают - деньги нужно размещать", - говорит Марина Ломакина.
Опять же по мнению специалистов, ориентироваться только на процентную ставку и откладывать момент подачи ипотечной заявки, ожидая ее снижения, не следует. Во-первых, практически очевидно, что кажущаяся экономия будет подавлена ростом стоимости жилья. Во-вторых, вдруг ставка не будет снижаться? А такая вероятность есть всегда.
Для среднего класса эта ставка абсолютно реальная. Другой вопрос - есть ли у нас в достаточном количестве жилье для среднего класса?
Эта проблема стоит острее, чем проблема предоставления денег гражданам. Таким образом, ситуация на ипотечном рынке несколько изменилась: спрос на жилье среднего класса есть, деньги у граждан есть, банки готовы этих людей кредитовать, а подходящего жилья нет.
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