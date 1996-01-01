Уникальное предложение от "Отечества"

Сегодня удачное расположение делового здания во Владивостоке - это практически стопроцентная гарантия его привлекательности для бизнеса. При этом за центр города компании приходится дорого платить. И дело не в аренде, а в том, что приходится мириться с отсутствием элементарной инфраструктуры. Однако в скором времени крупному и среднему бизнесу Владивостока Группа компаний "Отечество" сделает уникальное предложение.

Уже в конце этого года в городе завершится строительство первого бизнес-комплекса, который соответствует не только российским, но международным требованиям.

За полтора года в центре города на Океанском проспекте, 17 вырос первый и пока единственный на всем Дальнем Востоке и в Сибири бизнес-центр, который соответствует жестким критериям зданий класса "А". Это значит, что арендаторам здесь обеспечат максимальный уровень комфорта.

Новый деловой центр "Азимут", что означает "путь, направление", войдет во всероссийскую сеть бизнес-центров класса "А" в крупнейших городах России - Москва, Тюмень, Новосибирск, Омск. В планах компании к 2010 г. создать сеть "Азимут" в 15 городах России общей площадью не менее 500 тыс. кв м.

Об особенностях проекта во Владивостоке рассказывает президент ГК "Отечество" Валерий СЕЛЕЗНЕВ:

- Во-первых, это уникальность и эксклюзивность данного проекта. Это первый и пока единственный комплекс такого уровня к востоку от Урала. Общая площадь современного 17-этажного бизнес-центра класса А "Азимут" - 22 тыс. кв. м. Причем нашим клиентам и арендатором мы предлагаем максимальный уровень комфорта. Подземная автостоянка, развитые телекоммуникации, современные системы безопасности и управления микроклиматом, источники бесперебойного питания, самая совершенная инженерная "начинка", высокоскоростные лифты с периодом ожидания не более 30 секунд. Помимо офисов, в новом комплексе разместятся торговые зоны, предприятия общественного питания, способные удовлетворить вкусы настоящих гурманов. Во-вторых, многофункциональный комплекс такого класса мы сдаем в эксплуатацию в рекордные сроки. Работы начались в феврале прошлого года, а уже осенью в здание могут въезжать первые арендаторы.

- С вашей точки зрения, насколько востребованы сегодня во Владивостоке проекты такого уровня?

- В последнее время много говорится о развитии нашего города. С прицелом на саммит АТЭС в 2012 г. государство выделяет огромные средства на эти цели. Но эти деньги пойдут в первую очередь на строительство новых транспортных развязок, создание комплексов на острове Русском, модернизацию аэропорта. Президент и правительство РФ выбрали Владивосток в качестве экономической площадки для интеграции России в АТР. Однако решение этой задачи тормозится отсутствием деловой инфраструктуры. Город остро нуждается в современных гостиницах, административных комплексах, новых жилых домах. Строительство таких объектов как раз и должен взять на себя частный капитал. По сути, мы решаем стратегическую государственную задачу. Не на словах, а на деле превращаем Владивосток в центр международного сотрудничества в АТР. Создаем условия для развития города как полноправного участника международных интеграционных процессов.

К сожалению, разместить на достойном уровне российские и международные компании во Владивостоке практически невозможно. Ведь сегодня в городе, по большому счету, нет ни одного административного комплекса международного класса. Есть, конечно, отель "Хёндэ", в котором проводятся все мало-мальски значимые конференции и симпозиумы. Однако изначально "Хёндэ" строился именно как гостиница, а не как многофункциональный комплекс. В других случаях под офисы сегодня используются совершенно неприспособленные помещения. В лучшем случае - это оставшиеся с советских времен здания институтов или организаций. Мы предлагаем совершенно иной подход. Владивостоку пора менять свой облик, становиться максимально привлекательным местом для ведения бизнеса. И здесь не последнюю роль играет наличие развитой административной инфраструктуры. Я уверен в необходимости дальнейшей реализации в городе таких проектов, как комплекс на Океанском проспекте, 17.

По крайней мере, уже сегодня к нам обратились многочисленные потенциальные арендаторы, которые хотят разместить свои офисы в новом многофункциональном комплексе. Внимание будущих арендаторов привлекает не только максимальный комфорт. Важным фактором является и удобное расположение современного административного здания в деловом центре города, напротив администрации Владивостока, на пересечении центральных улиц. Строительство бизнес-центра класса А "Азимут" - это первый шаг на пути создания во Владивостоке современных административных комплексов и коммерческой недвижимости. Это изменит облик города, приблизит Владивосток к уровню финансово-деловых столиц не только российского Дальнего Востока, но и всего Азиатско-Тихоокеанского региона.

- Вы упомянули, что объектов такого уровня во Владивостоке раньше не возводилось. Наверняка пришлось привлекать специалистов из других регионов, которые имели опыт такого строительства?

- Мы очень тщательно изучаем зарубежный и отечественный опыт, берем из него все самое лучшее. Многофункциональный комплекс спроектирован по индивидуальному архитектурному проекту. При его строительстве использовались новейшие технологии и инженерные решения. Современные материалы, оптико-волоконная связь, панорамное остекление - вот только некоторые из составляющих нового комплекса.

Нашими партнерами в реализации данного проекта являются ведущие региональные, российские и международные компании. Мы сотрудничаем с "Приморгражданпроектом", крупнейшим российским девелопером MIRAX GROUP. В управлении этой компании и ее дочерних предприятий находится 620 тыс. квадратных метров административных зданий. В их числе такие известные московские центры, как "Корона", "Полларс", "Европа Билдинг", "Кутузовская Ривьера". MIRAX оказывает полный комплекс услуг по управлению зданиями - от регулирования взаимоотношений между арендаторами до контроля над инженерными сетями и управления бизнес-центром как финансовым активом.

Еще один наш хороший партнер - компания DTZ Debenham Zadelhoff - ведущая международная консалтинговая компания в области недвижимости. Эта фирма работает в 40 странах мира, оказывая агентские и маркетинговые услуги транснациональным компаниям, крупным финансовым структурам, застройщикам, инвесторам и даже некоторым правительствам. В ходе строительства бизнес-центра класса А во Владивостоке эта компания составляет полный пакет документов по аренде, подбирает арендаторов, разрабатывает стратегию и план маркетинговых мероприятий. Также "Отечество" сотрудничает известными во всем мире консалтинговыми и маркетинговыми компаниями. В области подготовки аналитических материалов - с Jones Lang LaSalle, в области оказания консалтинговых услуг в сфере коммерческой недвижимости - с ZAO Knight Frank. Обе эти компании являются лидирующими профессиональными консультантами на рынке, предоставляющими полный спектр услуг владельцам зданий, инвесторам и арендаторам. Сегодня они успешно сотрудничают с такими застройщиками и владельцами офисной недвижимости, как ЗАО "Тема", Московский Бизнес Инкубатор, Стимул Групп, ПФПГ, ЛВН-Девелопмент, MCD Group, ENKA, Triland Development, Hines, "Чайка Плаза", "Система-Галс", "Интеррос", "ПМЗ", "Промcвязь-недвижимость", "Энергогарант-Капиталстрой", "Кольчуга-фонд", "Рос-ЕвроДевелопмент", "СТ Групп Регион", "Капитал-групп". Интерес таких гигантов к нашему проекту связан с их желанием расширить географию работы и лишний раз подчеркивает важность и значимость строительства МФК во Владивостоке.

- Группа компаний "Отечество" у многих ассоциируется именно со строительством современного административного комплекса на Океанском проспекте. А какие еще проекты воплотила в жизнь компания во Владивостоке?

- В столице Приморья мы работаем давно и успешно. Причем компания сейчас не просто строит и сдает здания. На завершающей стадии строительства создается специальная структура, которая принимает и эксплуатирует в дальнейшем завершенный объект. Такой комплексный подход наиболее выгоден арендаторам. Что касается конкретных объектов, то жители Владивостока наверняка обращали внимание на офисное здание на улице Мордовцева, 6. Наша гордость - торгово-развлекательный комплекс "Клевер Хаус" на улице Семеновской. К слову, его общая площадь почти в два раза меньше, чем в новом МФК. Особо подчеркну, что уже работающие объекты также были построены менее чем за два года. Завершая один проект, мы тут же переходим к следующему. Сейчас архитекторы по нашему заказу проектируют современную гостиницу, элитный жилой дом, еще один административный комплекс.