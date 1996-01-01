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Властные директивы могут обрушить рынок ипотечного кредитования

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Российские власти делают большую ошибку, пытаясь превратить увеличение рынка ипотечного кредитования в политическую задачу. Об этом заявил первый вице-президент Ассоциации региональных банков России Александр ХАНДРУЕВ.

По его словам, они делают это директивным образом, понижая ставки и устанавливая задачи по объемам выданных кредитов. "Это очень опасно", - говорит эксперт. Только банки и их клиенты вправе определять условия своего взаимодействия. Облегчение условий кредитования грозит кризисом, аналогичным тому, что разразился в США, где североамериканские банки выдавали малообеспеченные ипотечные кредиты.

Низкие учетные ставки Федеральной резервной системы и рост цен на недвижимость еще в 2002 году толкнули американские банки на рискованную раздачу кредитов под строительство жилья. При этом деньги выдавались без должной проверки людям без дохода, собственности, работы. Клиентам верили на слово. Очень образно о ситуации говорит американский аналитик рынка кредитов: "Если ваше дыхание хотя бы туманило зеркало, кредит был вам обеспечен!".

По прогнозу Хандруева, американский кризис на рынке ипотечного кредитования не приведет к повышению ставок на уже оформленные кредиты. Если и будут какие-то повышения, то незначительные, - отметил эксперт. Этому будет способствовать серьезная конкуренция на рынке российского ипотечного кредитования и небольшой масштаб самого рынка. При этом в качестве защитной меры банки будут использовать ужесточение критериев отбора заемщиков.

Досье

Вырос показатель по регистрации ипотеки - в январе-июле 2007 г. Управлением ФРС зарегистрировано более 4 200 таких прав, в том числе по ипотеке жилых помещений, приобретенных за счет кредитных средств или целевого займа - порядка 2 000. Это превышает данные 2006 г. на 39%.
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