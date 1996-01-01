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Ипотека по-российски и по-американски
Многие российские специалисты рынка недвижимости полагают, что именно американская модель ипотечного кредитования является идеальной для отечественных условий. Чем же отличается заморский вариант ипотеки от его аналога российской сборки?
Самый популярный в США вид жилищного кредитования - ипотека на 30 лет (максимальный срок). На втором месте - займы на 15 лет. Гораздо менее востребованы кредиты на пять лет и краткосрочные - на год.
В настоящее время, сообщает интернет-ресурс "Рокфеллер.Ru", ипотечные кредиты в Америке выдают в среднем под 6% годовых. Потом кредит несложно рефинансировать и выплачивать проценты на более выгодных условиях.
Если клиент обанкротился и не в состоянии возвращать долг, дом переходит в собственность банка. По истечении семи лет после банкротства кредитная история человека начинается с чистого листа, а все это время кредитные бюро наблюдают за ним.
По видам ставок (плавающая или фиксированная) отличий между банками в России и США сегодня нет. Но разница - в размере процентов: если в Америке средняя ставка составляет чуть более 6% годовых, то по РФ она "без накруток" в среднем равна 12%. Наверное, поэтому российских соискателей кредита пока находится не много, а желание заемщиков погасить его столь велико.
Еще один принципиальный для российского покупателя момент заключается в том, что надо выбрать, на каком рынке приобретать жилье - первичном или вторичном. Купив квартиру на начальном этапе строительства дома, реально сэкономить до 30% ее стоимости, а это внушительная сумма. Но банки неохотно выдают кредиты на покупку возводимого жилья.
В отличие от российского рынка в большинстве западных стран подобная практика является скорее исключением из правил: жилье там продается уже готовым.
Многие банки США выдают кредиты без первоначального взноса. Решение зависит от кредитной истории заемщика.
Главная проблема ипотеки в РФ заключается в том, что в настоящее время для получения кредита заемщику требуется доход, который существенно превышает средние заработки даже в самых благоприятных регионах России, таких, как Москва и Санкт-Петербург.
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