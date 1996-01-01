Ремонт - дело деликатное

Покупая жилье в новом доме, будущие жильцы в обязательном порядке доводят его до ума. Свободная планировка квартир, на деле оказывающаяся лишь бетонной коробкой, подразумевает не просто обустройство, а полет фантазии дизайнера по интерьерам.

Впрочем, те, кто покупает или проживает в старых квартирах, также часто хотят изменить свое жилье под собственные привычки, вкусы и представления о комфорте. Поэтому часто возникают желания убрать лишние стены, изменить конфигурацию помещений, остеклить лоджию и многое другое. Однако для претворения в жизнь всех идей необходимо получить соответствующие разрешения в различных инстанциях.

Для начала нужно знать, что переустройство жилых помещений разрешается производить только после получения разрешения администрации города Владивосток "О согласовании переустройства и (или) перепланировки". И, как утверждает начальник управления по учету и распределению жилой площади администрации Владивостока Лариса НЕЧАЕВА, порядок утверждения изменений в квартире значительно усложнился. По ее словам, перепланировка - это проведение в отдельных помещениях здания строительных работ, связанных с изменением конфигурации или размеров помещений, их функционального назначения, требующих внесения изменения в технический паспорт. Иначе говоря, перепланировка - это любое отличие фактической планировки помещения от поэтажного плана БТИ. В рамках действующего законодательства любая даже малозначительная перепланировка квартир, в случае, если застройщик не внес изменения в строительную документацию до сдачи дома в эксплуатацию, незаконна.

Есть такой термин, как переоборудование помещений. Он расшифровывается как установка, замена или перенос инженерных сетей (ГВС, ХВС, водоотведение, электричества или другое оборудование). Этот процесс также требует внесения изменений в техпаспорт помещения. На бытовом уровне перепланировка - это следующие виды строительных работ: перенос и разборка перегородок; перенос и устройство дверных проемов; устройство проёмов, арок, изменение размера жилой площади за счет вспомогательных помещений; разукрупнение многокомнатных квартир; устройство дополнительных кухонь и санузлов; перепланировка чердачного помещения для функционального использования без изменения технических показателей объекта, конструктивных элементов кровли и перекрытий над верхним этажом (устройство мансард оформляется в порядке, установленном для реконструкции объектов) и т.д. А вот переустройство для жильцов будет означать следующее: перенос нагревательных, сантехнических и газовых приборов; устройство и переоборудование туалетов, ванных комнат, вентиляционных каналов; замену технологического и инженерного оборудования помещения (не влекущую переоборудования по всему зданию).

Правда, есть ряд санитарных и строительных норм, которые жильцы обязаны соблюдать. Основное правило: нельзя проводить работы, которые могут привести к ухудшению условий эксплуатации дома и проживания в нем людей. Запрещены работы, которые могут затруднить доступ к инженерным коммуникациям и отключающим устройствам. И, конечно, нельзя нарушать устойчивость несущих конструкций здания.

"Особые запреты распространяются на жилые дома типовых серий, - рассказывает Лариса НЕЧАЕВА. - В них запрещено устройство проемов, вырубка ниш, пробивка отверстий в стенах-пилонах, стенах-диафрагмах и колоннах (стойках, столбах). Не разрешается также устройство дополнительных проемов в стеновых панелях смежных по высоте помещений без согласования с проектной организацией - автором проекта жилого дома или его правопреемником, а при их отсутствии - без дополнительной экспертизы".

Более того, как оказалось, часть ремонтных работ, которые делают сегодня многие жильцы, также запрещены. Например, жильцы не могут, переносить ванные комнаты и кухни в жилое помещение. Самое частое нарушение - это присвоение мест общего пользования, а также производство работ на фасадах зданий. Запреты, конечно, строгие. Но соблюдать их необходимо, иначе проблемы с квартирой, если информация о ваших "ремонтных шалостях" просочится куда нужно, уж точно будут.

В то же время закон разрешает в квартире делать обычный косметический и капитальный ремонт, устанавливать и разбирать встроенную мебели, антресоли, менять сантехнические приборы (без перестановки инженерного оборудования) на такое же по параметрам и техническому устройству. Но если вы все же решаетесь делать в квартире что-то большее, чем косметический ремонт или обновление сантехники, то перепланировка должна быть проведена в рамках нормативных актов.

Согласование перепланировки квартиры или нежилого помещения (юридическое оформление перепланировки квартир) начинается с заказа в одном из проектных учреждений города, имеющих лицензию на вид деятельности "Проектирование".

Следующим шагом является согласование проектной документации в порядке, установленном ее разработчиками, и сбор всех необходимых справок и документов. Этот пакет документов сдается в уполномоченный орган, который выносит разрешение о согласовании перепланировки квартиры или мотивированный отказ. Порядок рассмотрения заявлений и принятия решений о согласовании перепланировки или переустройстве квартир на территории г. Владивостока установлен Решение Думы г. Владивосток №186 от 27.02.2006 г.