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Новосибирские книжники продвигаются на восток
Компания "Топ-Книга" (г.Новосибирск) активно продвигается на Дальний Восток - магазины под торговой маркой "Книгомир" теперь открыты в Большом Камне и Хабаровске.
Напомним, что первый "Книгомир" "Топ-Книга" открыла во Владивостоке в 2003 г. Это был пилотный проект сети на Дальнем Востоке. На сегодняшний день во Владивостоке открыто 7 магазинов "Книгомир", по одному магазину сети - в Находке и Большом Камне, а также cash&carry "Литера" в краевом центре. До недавнего времени Приморье было единственной точкой на Дальнем Востоке, где сеть активно развивалась. Теперь магазин "Топ-книги" появился и в Хабаровске, разрушив монополию местных книжников.
До сих пор хабаровская компания "МИРС" претендовала до роль лидера дальневосточного книжного рынка. ООО "МИРС" занимает около 90% хабаровского книжного рынка (оставшуюся часть делят между собой муниципальные книжные магазины), активно развивает собственную розничную сеть и обслуживает оптовиков со всего Дальнего Востока. В прошлом году оптовый отдел хабаровской компании "МИРС" открылся во Владивостоке.
Однако с приходом в Хабаровск крупного федерального игрока ситуация может измениться. По информации ДДГ "ЗР", открытием одного магазина "Топ-книга" не ограничится. В планах компании - открытие в Хабаровске еще четырех торговых точек: двух магазинов формата cash&carry "Литера" и двух гипермаркетов "Лас-книгас". По мнению опрошенных экспертов, о серьезном переделе рынка речь пока не идет, однако конкуренция на дальневосточном книжном рынке заметно обостряется.
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