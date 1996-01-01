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Вода на пике продаж
Вторая половина лета в Приморье для производителей питьевой воды считается пиком сезона. Именно поэтому в это время года на рынок выходит множество новых, неизвестных производителей, которые по окончании горячего сезона вновь уходят в небытие.
"Если минеральные лечебно-столовые воды стабильно продаются в течение года, то в продажах питьевой воды существует сезонная закономерность, - считает генеральный директор группы компаний "Славда" Павел СЕРЕБРЯКОВ. - Пиком сезона традиционно считаются летние месяцы, однако в Приморье объем продаж начинает расти в июле-августе - именно в это время устанавливается жаркая погода, что сразу сказывается на покупательской активности".
Вместе с ростом спроса растет и предложение. По словам участников рынка, в сезон на прилавках появляется множество новых наименований продукции от неизвестных производителей, которая с концом сезона исчезает, а на следующий год появляется вновь. Причина этого явления заключается в том, что многие считают этот вид бизнеса очень простым. Однако, по мнению Павла Серебрякова, это не так - конкуренция на водном рынке достаточно острая. Причем разворачивается она, в основном, между местными производителями. А вот доля привозной продукции незначительна в силу того, что вода - продукт достаточно дорогой в транспортировке. Следовательно, сложная логистика сразу находит отражение в конечной цене продукта, что делает завозную воду менее конкурентоспособной.
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