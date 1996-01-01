Вино приравняют к пиву

Производители вина со следующего года получат преимущества перед другими участниками алкогольного рынка. Группа депутатов-единороссов внесла законопроект, который выводит столовое вино из-под действия Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС).

Участники рынка считают эту инициативу правильной, однако опасаются, что новым законом смогут воспользоваться игроки теневого сектора. Концепция законопроекта "О государственном регулировании производства и оборота столового вина и столовых виноматериалов" была предложена двумя министерствами - МЭРТ и Минсельхозом, а также виноделами Краснодарского края в начале этого года.

Законопроект приравнивает вино к пиву и освобождает производителей и продавцов вина от обязанности проводить его через систему ЕГАИС и лишних затрат, связанных с работой до сих пор не отлаженной информационной системы.