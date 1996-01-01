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На Дальнем Востоке начинаются продажи Office Ready компьютеров
ООО "Майкрософт Рус" объявляет о начале сотрудничества с дальневосточными ИТ-компаниями по предоставлению покупателям компьютеров и ноутбуков с предустановленной системой Microsoft Office 2007. Теперь преобразуемая версия нового офисного пакета будет доступна на компьютерах, приобретаемых у компаний "Визард Системс", "Офисная техника", "ДНС" и "Тензор". Сотрудничество этих компаний с Microsoft осуществляется в рамках глобальной программы Office Ready, которая была анонсирована в России и мире в феврале 2007 года.
"Предустановка Office 2007 на компьютеры в значительной мере упрощает начало работы с новым офисным продуктом Microsoft, - сказал Алексей Мин, ведущий специалист компании "Визард Системс". - Пакет уже установлен на ПК в виде полноценной версии, и самому его инсталлировать не надо. Чтобы по истечении 60 триал-дней получить готовый к работе лицензионный офисный пакет, нужно всего лишь позвонить по телефону или получить информацию по интернету".
Покупатели на Дальнем Востоке смогут сразу же воспользоваться многочисленными преимуществами нового офисного пакета благодаря его предустановке на компьютеры и ноутбуки. Новый оптимизированный пользовательский интерфейс, улучшенные средства форматирования, а также усовершенствованные графические возможности позволяют пользователям быстрее получить лучший результат.
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