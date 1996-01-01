"Адамас" раскинул сети в Артеме

Созданием собственной розничной сети сегодня озабочены многие ювелирные компании. Дальний Восток не остался в стороне от основных тенденций ювелирного рынка - фирменные магазины заводов-изготовителей открываются и в нашем регионе.

Например, не так давно в Артеме в торговом центре "Конкорд" распахнул двери фирменный магазин крупнейшего российского производителя ювелирных изделий завода "Адамас". Ранее магазин этого производителя был открыт в Южно-Сахалинске.

Компания "Адамас" является абсолютным лидером на российском ювелирном рынке. Ежегодно компания производит около 14 тонн ювелирных изделий. На сегодня в России работает более 70 фирменных магазинов "Адамас". Оптовые поставки осуществляются более чем в 1 000 ювелирных магазинов России, а также на Украину, Казахстан, Англию, Германию, Канаду и др. страны.

По оценкам экспертов, интерес ювелиров к региону вполне оправдан: в крупных городах Дальнего Востока продается достаточно большое количество ювелирных украшений. Особенно востребованы массовые изделия, хотя и эксклюзивные украшения от российских производителей находят покупателей. Поэтому производители и крупные оптовые компании стремятся открывать здесь свои фирменные магазины. В Приморье активно развивается ювелирная сеть "Золото Якутии", которая представляет на рынке продукцию якутских компаний "Золотой Якутии" и "Сахаювелир", "Алдан золото". Более шести лет работает один из 74-х фирменных магазинов крупнейшего российского оптовика "Алмаз-холдинг". Интерес к приморской столице проявляют также Бронницкий и Московский ювелирные заводы.