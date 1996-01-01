Близ столицы Приморья построят демодеревню

В целях пропаганды возможностей быстрого домостроения, его роли в решении жилищной проблемы и привлечения инвестиций в эту отрасль в пригороде Владивостока запланировано построить образцовую деревню из домов быстрой сборки.

Такое решение вынесли участники прошедшей во Владивостоке международной конференции "Лесной экспорт - перспективы производства конкурентоспособной продукции". Сейчас готовится соответствующее обращение в администрацию Владивостока.

Предполагается, что деревня станет своеобразным инновационным полигоном для отработки идей и ноу-хау научно-исследовательского центра (НИЦ) "Деревообработка" ДВГТУ.

Уже в течение 10 лет НИЦ занимается разработкой и производством деревянных каркасных плит, использующихся для строительства домов так называемой быстрой сборки.