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Рублевый карась

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

С 1 сентября в санатории "Седанка" вводится новая и весьма необычная услуга. Небольшое местное озеро станет местом платной рыбалки.

Новшество санатория весьма оригинальное, хотя за границей удить рыбу в озерах и прудах за определенную плату можно во многих местах. Однако в окрестностях Владивостока подобной забавы еще нет.

Как рассказал "ЗР" директор санатория Владимир ЗАГУМЕННЫЙ, идея родилась еще несколько лет назад. "Мы имеем небольшое озеро на территории и подумали, что отдыхающим и тем, кто гуляет в выходные дни у нас, было бы интересно посидеть на берегу с удочкой. Однако понятно, что интерес будет гораздо выше, если рыбак получит хороший улов. Поэтому еще год назад закупили более 8 тысяч мальков (карась, сазан) с Ханки. В течение года их кормили, и теперь, когда рыба подросла, ждем желающих ее поймать".

Стоимость услуги 400 рублей. На эту сумму можно выловить около килограмма рыбы. Однако если вы поймаете больше, то вам придется заплатить по 100 рублей за килограмм. В самом санатории не скрывают, что новая услуга не рассчитана на профессиональных рыбаков. "Количество рыбы не главное, главное - это полноценный отдых тех, кто к нам приезжает. Если человек ничего не понимает в рыбалке, то ему даже снасть вязать не нужно. Удочки можно взять на прокат. А чтобы нашим посетителям было еще интереснее, наши повара могут приготовить пойманную рыбу", - говорит Владимир Загуменный.

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