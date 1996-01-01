Алло, с праздником!

Телефонной сети Владивостока - 100 лет. В августе 1907 года в городе была основана первая телефонная станция, объединившая коммутаторную связь в единую сеть.

Вообще-то первый телефон появился во Владивостоке в 1884 г., и к концу века в городе значилось 25 абонентов. Но станция "Сименс и Гальке" была рассчитана уже на 500 абонентов и располагалась в подвальном помещении здания Городской управы на Светланской, 57. Как рассказал директор корпоративного музея связи приморского филиала "Дальсвязи" Борис ВАСИЛЬКЕВИЧ, с этой станцией и была связана креативная праздничная акция связистов. С 15 по 17 августа жители и гости города могли воспользоваться "Машиной времени" - позвонить по Владивостоку из старинной телефонной будки начала XX века. Экспонат был воссоздан специалистами компании по архивным документам и установлен по тому же адресу.

Сегодня услугами "Дальсвязи" в Приморье пользуются более полумиллиона абонентов.