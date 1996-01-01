www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.1 р. 100 JPY: 55.93 р.
EUR: 72.85 р. 10 CNY: 93.15 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Распечатать

Рынок жилья. Оптимистов все меньше

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Росгосстрах провел очередное исследование поведения потребителей на рынке недвижимости, которое охватило 44 города России, включая все города с населением более 500 тыс. человек. Исследование позволяет сделать выводы об отношении россиян к своим жилищным условиям, намерениях их улучшить, сроках приобретения нового жилья, а также о суммах, которые они готовы потратить на него.

На сегодняшний день 49% семей, проживающих в крупных и средних российских городах, не удовлетворены качеством своего жилья и хотели бы его улучшить. В Москве доля недовольных несколько ниже средней и составляет 47% (впрочем, различие находится в пределах точности расчетов). При этом только 5% жителей крупных и средних городов сумели в прошлом году приобрести квартиру и 2% - дачу, загородный дом (в Москве - 4 и 3% соответственно).

Средний срок, в течение которого недовольные потребители намерены решить жилищную проблему, составляет 4,1 года. В Москве срок ожидания нового жилья - 4,6 года, что, очевидно, связано с более высокими ценами на недвижимость. Как и ранее, россияне рассчитывают увеличить свое жилье в среднем на 28 кв. метров. Такие же пожелания по расширению жилой площади зафиксированы и в Москве.

52% от числа тех, кто хочет купить квартиру, собираются взять ипотечный кредит в банке, еще 36% намерены накопить необходимую сумму. В Москве доля потенциальных банковских заемщиков меньше - ипотечный кредит намерены взять 48% от числа тех, кто хочет купить новое жилье. А "накопителей", наоборот, больше - 40%. Дело в том, что необходимость платить довольно высокие проценты банку и брать на себя долгосрочные обязательства отпугивает людей. При появлении возможности накопить необходимую сумму (а она возникает с ростом доходов) население менее охотно прибегает к ипотечному кредитованию. Поэтому в Москве, где уровень доходов выше, чем по стране в целом, доля потенциальных пользователей ипотечных кредитов ниже.

90% потенциальных покупателей жилья (в Москве - 92%) считают, что уровень цен на недвижимость неприемлемо высок. Даже в группе с доходом от $1,5 тыс. на члена семьи в месяц только 22% потребителей считают цены на жилье в своем городе приемлемыми (в Москве - 10%). Поэтому особенно важным результатом исследования является определение приемлемой стоимости квадратного метра и бюджетов, которые жители крупных и средних российских городов намерены потратить на улучшение жилья. По стране в целом средняя сумма на эти цели составляет $73 тыс., в Москве она несколько больше - $81 тыс. Таким образом, верхняя оценка приемлемой для потребителей стоимости квадратного метра в крупных и средних российских городах не превышает $2,6 тыс., в Москве - $2,9 тыс., что существенно ниже текущей средней цены квадратного метра (немногим более $4 тыс.).

Проведенные исследования подтвердили наличие достаточно четкой зависимости между расходами семьи на приобретение недвижимости и ее доходами. Население с невысокими доходами при улучшении жилищных условий тратит около 2 годовых доходов или более того. С ростом благосостояния относительные расходы на недвижимость падают до 1 годового дохода семьи и ниже. В среднем российская семья готова тратить на новое жилье 1,6-1,8 годового дохода, максимальный бюджет не превышает 2,5 годовых доходов семьи.

Надо признать, что за последний год приемлемый для потребителей бюджет на улучшение жилищных условий не изменился - год назад россияне также были готовы тратить на недвижимость 1,8 годового дохода семьи. Таким образом, высокие цены на недвижимость, установившиеся в последнее время в российских городах, особенно в Москве, не подтолкнули россиян к изменению поведения на этом рынке - повышению доли расходов на жилье в совокупных доходах. Рост расходов на недвижимость, таким образом, определяется сегодня только общим увеличением доходов россиян.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru