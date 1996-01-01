Рынок жилья. Оптимистов все меньше

Росгосстрах провел очередное исследование поведения потребителей на рынке недвижимости, которое охватило 44 города России, включая все города с населением более 500 тыс. человек. Исследование позволяет сделать выводы об отношении россиян к своим жилищным условиям, намерениях их улучшить, сроках приобретения нового жилья, а также о суммах, которые они готовы потратить на него.

На сегодняшний день 49% семей, проживающих в крупных и средних российских городах, не удовлетворены качеством своего жилья и хотели бы его улучшить. В Москве доля недовольных несколько ниже средней и составляет 47% (впрочем, различие находится в пределах точности расчетов). При этом только 5% жителей крупных и средних городов сумели в прошлом году приобрести квартиру и 2% - дачу, загородный дом (в Москве - 4 и 3% соответственно).

Средний срок, в течение которого недовольные потребители намерены решить жилищную проблему, составляет 4,1 года. В Москве срок ожидания нового жилья - 4,6 года, что, очевидно, связано с более высокими ценами на недвижимость. Как и ранее, россияне рассчитывают увеличить свое жилье в среднем на 28 кв. метров. Такие же пожелания по расширению жилой площади зафиксированы и в Москве.

52% от числа тех, кто хочет купить квартиру, собираются взять ипотечный кредит в банке, еще 36% намерены накопить необходимую сумму. В Москве доля потенциальных банковских заемщиков меньше - ипотечный кредит намерены взять 48% от числа тех, кто хочет купить новое жилье. А "накопителей", наоборот, больше - 40%. Дело в том, что необходимость платить довольно высокие проценты банку и брать на себя долгосрочные обязательства отпугивает людей. При появлении возможности накопить необходимую сумму (а она возникает с ростом доходов) население менее охотно прибегает к ипотечному кредитованию. Поэтому в Москве, где уровень доходов выше, чем по стране в целом, доля потенциальных пользователей ипотечных кредитов ниже.

90% потенциальных покупателей жилья (в Москве - 92%) считают, что уровень цен на недвижимость неприемлемо высок. Даже в группе с доходом от $1,5 тыс. на члена семьи в месяц только 22% потребителей считают цены на жилье в своем городе приемлемыми (в Москве - 10%). Поэтому особенно важным результатом исследования является определение приемлемой стоимости квадратного метра и бюджетов, которые жители крупных и средних российских городов намерены потратить на улучшение жилья. По стране в целом средняя сумма на эти цели составляет $73 тыс., в Москве она несколько больше - $81 тыс. Таким образом, верхняя оценка приемлемой для потребителей стоимости квадратного метра в крупных и средних российских городах не превышает $2,6 тыс., в Москве - $2,9 тыс., что существенно ниже текущей средней цены квадратного метра (немногим более $4 тыс.).

Проведенные исследования подтвердили наличие достаточно четкой зависимости между расходами семьи на приобретение недвижимости и ее доходами. Население с невысокими доходами при улучшении жилищных условий тратит около 2 годовых доходов или более того. С ростом благосостояния относительные расходы на недвижимость падают до 1 годового дохода семьи и ниже. В среднем российская семья готова тратить на новое жилье 1,6-1,8 годового дохода, максимальный бюджет не превышает 2,5 годовых доходов семьи.

Надо признать, что за последний год приемлемый для потребителей бюджет на улучшение жилищных условий не изменился - год назад россияне также были готовы тратить на недвижимость 1,8 годового дохода семьи. Таким образом, высокие цены на недвижимость, установившиеся в последнее время в российских городах, особенно в Москве, не подтолкнули россиян к изменению поведения на этом рынке - повышению доли расходов на жилье в совокупных доходах. Рост расходов на недвижимость, таким образом, определяется сегодня только общим увеличением доходов россиян.