Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Дефицита учебников нет и не будет
Сезонный рост цен на учебники в этом году в Приморье оказался не столь значительным. Причина - возросшая конкуренция на книжном рынке.
По сравнению с мартом-апрелем цены на учебники в конце августа-начале сентября обычно возрастают в среднем на 50%. В этом году, по оценкам участников приморского книжного рынка, рост не был столь заметным. По словам представителя "Приморского торгового дома книги", сегодня на рынке возросла конкуренция, что незамедлительно сказалось на ценах.
В целом же ситуация на рынке учебников в этом году стабильная и мало чем отличается от предыдущих лет. Учебники, которые поступают в школы Приморья и выдаются ученикам бесплатно, согласно договору с администрацией Приморского края, поставляет в край "Приморский торговый дом книги".
Список учебников, которые поставляются за счет бюджета, утверждает Департамент образования и науки администрации Приморского края. Помимо Дома книги, отделы учебников есть в сетях "Книгомир", "Книжный червь", магазине "Кругозор", cash&carry "Литера". Кроме этого, в пиковый сезон, по словам участников книжного рынка, активизируются частные предприниматели, которые к началу учебного года привозят преимущественно учебную литературу.
По этой же причине не наблюдается и дефицита учебников - в книжной сети и на школьных ярмарках, по словам продавцов, сегодня можно приобрести практически любой учебник. Исключение составляют лишь очень редкие экземпляры. Но об их эксклюзивности, как правило, в школах предупреждают заранее, поэтому такие учебники книготорговые сети привозят на заказ.
"Мы работаем со всеми крупными издательствами: "Дрофа", "Просвещение", "Титул", "Мнемозина" и др. Отдаем предпочтение учебникам, которые имеют гриф "Рекомендовано Министерством образования", - говорят в "Приморском торговом доме книги". - Но существуют ряд учебников без грифа, которыми пользуются некоторые учителя. Мы привозим и такие учебники. Но, в основном, наш ассортимент строится на спросе предыдущего учебного года. Если покупатели в течение года не спрашивали какой-то учебник, то в заказ на следующий сезон он вряд ли попадет. И родители вряд ли смогут его купить в торговой сети. Поэтому на редкие учебники мы рекомендуем делать предварительные заказы".
Новости тематики
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
- Авиакомпании просят правительство увеличить субсидии на перевозки по ДФО
Новости раздела
- Мобильная связь станет дешевле
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- В России введут новый налог для граждан
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
- Рыбаки Приморья выловили более 15 тысяч тонн крабов
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм