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Дефицита учебников нет и не будет

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Сезонный рост цен на учебники в этом году в Приморье оказался не столь значительным. Причина - возросшая конкуренция на книжном рынке.

По сравнению с мартом-апрелем цены на учебники в конце августа-начале сентября обычно возрастают в среднем на 50%. В этом году, по оценкам участников приморского книжного рынка, рост не был столь заметным. По словам представителя "Приморского торгового дома книги", сегодня на рынке возросла конкуренция, что незамедлительно сказалось на ценах.

В целом же ситуация на рынке учебников в этом году стабильная и мало чем отличается от предыдущих лет. Учебники, которые поступают в школы Приморья и выдаются ученикам бесплатно, согласно договору с администрацией Приморского края, поставляет в край "Приморский торговый дом книги".

Список учебников, которые поставляются за счет бюджета, утверждает Департамент образования и науки администрации Приморского края. Помимо Дома книги, отделы учебников есть в сетях "Книгомир", "Книжный червь", магазине "Кругозор", cash&carry "Литера". Кроме этого, в пиковый сезон, по словам участников книжного рынка, активизируются частные предприниматели, которые к началу учебного года привозят преимущественно учебную литературу.

По этой же причине не наблюдается и дефицита учебников - в книжной сети и на школьных ярмарках, по словам продавцов, сегодня можно приобрести практически любой учебник. Исключение составляют лишь очень редкие экземпляры. Но об их эксклюзивности, как правило, в школах предупреждают заранее, поэтому такие учебники книготорговые сети привозят на заказ.

"Мы работаем со всеми крупными издательствами: "Дрофа", "Просвещение", "Титул", "Мнемозина" и др. Отдаем предпочтение учебникам, которые имеют гриф "Рекомендовано Министерством образования", - говорят в "Приморском торговом доме книги". - Но существуют ряд учебников без грифа, которыми пользуются некоторые учителя. Мы привозим и такие учебники. Но, в основном, наш ассортимент строится на спросе предыдущего учебного года. Если покупатели в течение года не спрашивали какой-то учебник, то в заказ на следующий сезон он вряд ли попадет. И родители вряд ли смогут его купить в торговой сети. Поэтому на редкие учебники мы рекомендуем делать предварительные заказы".

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