На Дальнем Востоке хотят создать свое "Золотое кольцо"

На Дальнем Востоке может появиться свое "Золотое кольцо" - "Восточное". Оно станет туристическим брендом региона, цитирует РИА "Новости" начальника отдела туризма комитета международных связей Сахалинской области Наталью ИВАНОВУ.

По ее словам, кольцо соединит разрозненные туристические маршруты по дальневосточным регионам, что поможет привлечь российских и иностранных туристов. "Мы будем предлагать Курилы, Монерон, возможно, заход в порт Корсаков", - отметила она. "Нам есть что показать туристам, - добавляет пресс-секретарь якутского президента Джулустан ИВАНОВ. - Уже сейчас пользуется популярностью маршрут на Полюс холода - в Оймякон, экзотическая охота, сплав по рекам. А в Приморском крае скоро появится игорная зона.