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Стройплощадку брать судом?

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

На улице Толстого Владивостока развернулись нешуточные страсти. С одной стороны, инвестиционно-строительная компания "Аркада" воюет с автомобилями, которые незаконно продолжают ставиться на арендованную застройщиком территорию, с другой - жильцы нескольких окрестных домов подают иски в суд на "Аркаду", которой якобы незаконно выделили площадку, чтобы возвести здесь жилой дом бизнес-класса.

Как пояснила юрист компании "Аркада" Ольга АГАРЦЕВА, "последняя заключила на всех законных основаниях с краевой администрацией договор аренды земельного участка от 30 июля этого года для возведения жилого комплекса бизнес-класса "Бригантина" в районе ул. Толстого, 38". Однако приступить к работам компания не может.

Кто кого захватывает?

По словам жильца дома № 38 по ул. Толстого Юрия Ивановича, строители "захватывают" землю, прилегающую к его дому, ущемляя таким образом его права и права других жильцов. "По закону жильцы приватизированных квартир имеют право на придомовую территорию. С этим застройщик не посчитался и запланировал возвести бизнес-дом на земле, которая принадлежит жильцам дома № 38".

Один из представителей "Аркады" расценил все выпады со стороны жильцов как умышленную провокацию владельцев автостоянки: "Им совсем невыгодно терять участок, на котором ежедневно ставится до 200 автомобилей и соответственно имеет большую прибыль от этого объекта. Поэтому начальство стоянки нарочито настроило жильцов против того, чтобы здесь орудовал застройщик". В "Аркаде" также разъяснили, что компания не может провести даже геологические исследования по той причине, что на участке стоят автомобили. Причем незаконно, поскольку арендное время автостоянки исчерпано.

Автовладельцы отказываются вывозить свои автомобили, и представители строительной компании также расценивают это как "захват" чужой территории. "Поскольку по заявлению администрации г. Владивостока Арбитражный суд Приморского края принял решение о выселении стоянки с занимаемого земельного участка", - прокомментировала Ольга Агарцева.

Также она добавила, что жильцы претендуют на совершенно "левую" территорию:

"Земельный участок, на котором расположена автостоянка и который вошел в границы отвода "Аркады", не является земельным участком, необходимым для эксплуатации дома, хотя бы по той причине, что участок отделен от жилых домов квартальным проездом и крутым откосом, который не может эксплуатироваться как придомовая территория. Понятие придомовой территории, на которую претендуют жильцы, в действующем законодательстве вообще отсутствует. Доводы жителей улицы Толстого, изложенные в данной жалобе по поводу того, что спорный земельный участок является их придомовой территорией и принадлежит им на праве общей долевой собственности, уже были предметом тяжб в судебных инстанциях. Суд жильцам отказал. Стало быть, очевидно, что "Аркада" действует по всем правилам и законам".

Земельная неразбериха

Возведение нового дома возможно по итогам публичных слушаний. На ул.Толстого таковые проводились, но, как утверждают протестующие, "нам не дали возможности проголосовать. "Аркада" организовала сразу несколько автобусов с жильцами совершено других районов города. К слову, они и не скрывали, что им заплатили по 200 руб. за час, чтобы те проголосовали как нужно".

Нарушены или не нарушены права горожан со стороны застройщиков, будет решаться в суде на следующей неделе, 3 сентября.

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