Компенсировать убыточность электричек будут за счет пассажиров

С 20 августа текущего года увеличилась стоимость проезда в пригородных поездах. Теперь цена на внутригородские маршруты равна стоимости проезда в автобусе - 8 рублей, а проезд в электричках межгородского сообщения стал дороже от 20% до 50%.

Как прокомментировал пресс-секретарь Владивостокского отделения Дальневосточной железной дороги Александр АРТАМОНОВ, удорожание связано с возросшими затратами на электроэнергию, горюче-смазочные материалы и запчасти. "Электрички не окупают себя. Например, а 2006 г. убыток составил около 400 млн руб. Если не повысить цену на билет, то совсем скоро электротранспорта просто не станет", - пояснил Артамонов. Изменения не коснулись экспрессов повышенной комфортности "Уссурочка" и "Приморочка".