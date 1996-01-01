Рисовый коридор

C 1 сентября возобновляется ввоз импортного риса через порты Находка и Восточный. Об этом ДДГ "ЗР" сообщили в управлении Россельхознадзора по Приморскому краю.

Это хорошая новость для регионов Дальнего Востока и Сибири, которые традиционно снабжаются рисом через приморские таможенные пункты.

Напомним, что в конце июня после полугодового перерыва для импорта риса был открыт порт Владивосток. За время действия запрета цены резко подскочили, в отдельных регионах зафиксирован был рисовый кризис. Обязательным условием для открытия пунктов пропуска стало наличие специально оборудованной лаборатории по определению качества крупы. Эти функции были возложены на Приморский филиал ФГУ "Центр оценки качества зерна", расположенный во Владивостоке, - здесь будут проходить проверку пробы каждой партии риса из всех трех портов.

Если же говорить о сухопутных пунктах пропуска, их открытие для импорта пока не планируется. По словам вице-губернатора Приморья Александра ТАБАЧЕНКО, "никто не сдерживает этот процесс, но подобных заявок пока не поступало".