Что происходит с ценами на хлеб?

Волна подорожания хлеба дошла и до Арсеньева: как сообщает пресс-служба горадминистрации, с 20 июля один из крупнейших производителей хлеба - ОАО "Арсеньевский хлебокомбинат" - первым поднял цены на свою продукцию.

Остальные производители хлеба пока работают на муке из старых запасов, но скоро и им придется закупать муку по новой, более высокой цене. Так что повышение цены хлеба, испеченного остальными хлебопеками города, не за горами.

Подорожания хлеба в июле-августе случаются едва ли не каждый год и относятся к так называемым "сезонным": происходит это, когда мука из зерна старого урожая подходит к концу, а мука нового урожая только начинает поступать. Такие колебания цен обычно составляют 10-12%. Нынешнее же лето побило все рекорды: цены на хлебобулочные изделия выросли от 20 до 40% в разных регионах страны!

Как рассказал главный инженер ОАО "Арсеньевский хлебокомбинат" Юрий ЗЕМЛЯКОВ, закупочная цена на муку высшего сорта возросла на 68%, а первого - на 72%!

В администрации Арсеньевского городского округа решено провести круглый стол с ведущими производителями хлеба.