Медовый маркетинг

В советские годы Приморье давало около половины всего российского меда (до 25 тыс. тонн в хорошие годы), на начало 1991 г. в крае было более 400 тыс. пчелосемей, 21 пчеловодческий совхоз, 29 районных обществ пчеловодов-любителей и одно краевое. Ассоциация "Приморский мед" финансировалась государством, исполняя функции территориального агентства по пчеловодству.

На сегодняшний день крупных пчеловодческих хозяйств в Приморье практически не осталось, основными поставщиками меда являются небольшие частные пасеки, а сколько в крае пчел и сколько собирается меда, доподлинно не знает никто: адекватной статистики на этот счет не существует (по разным подсчетам, в Приморье сейчас от 60 до 135 тыс. пчелосемей). Финансирование ассоциации пчеловодов из федерального бюджета прекратилось в конце 90-х, а в бюджете края средств на это не нашлось.

Сейчас ассоциация, начисто лишенная финансирования и потому утратившая большинство своих функций, держится исключительно на энтузиазме председателя Виктора ЛАЗУНА, который предпринимал неоднократные попытки изменить ситуацию и написал десятки обращений в адрес краевых и федеральных властей, к сожалению, безрезультатно. Фактически отрасль оказалась брошена на произвол судьбы.

Какая помощь необходима пчеловодам и чем продиктована необходимость государственной поддержки? Во-первых, разведение пчел - это целая наука, здесь необходим профессиональный подход (строгое соблюдение технологии разведения, подкормка, защита от болезней и пр.) Во-вторых, чтобы эффективно работать в сезон медосбора, нужно постоянно проводить мониторинг: куда ехать пчеловодам, где устанавливать пасеки, а где из-за погодных условий медоносы цветут плохо. В-третьих, подорвали приморское пчеловодство не только вырубка липы, но и ежегодные эпидемии среди пчелосемей. Еще одна актуальная проблема - сбыт.

В других регионах (к примеру, в Татарстане, Башкортостане, Орловской области) власти нашли средства на поддержку пчеловодства и смогли закрепить ее на законодательном уровне. В Приморье закона о пчеловодстве нет, как нет и серьезной поддержки, и это несмотря на благоприятные природные условия, которые при грамотном подходе позволили бы вывести пчеловодство в число лидирующих отраслей АПК.

Дело в том, что в Приморье основными медоносами выступают липа и осеннее разнотравье. Продуктивность липы - порядка 1000 кг с гектара, к тому же это дикий медонос, который произрастает в естественной среде. Для сравнения: в европейской части России преобладают культурные медоносы (донник, гречка, подсолнечник и пр.) - их еще нужно вырастить, а продуктивность сравнительно невысокая (80-100 кг меда с гектара).

В Приморье все виды лип включены в перечень ценных и редких видов деревьев, не подлежащих рубке (согласно краевому закону), но, несмотря на запрет, липа продолжает вырубаться - сигналы об этом регулярно поступают от пчеловодов из разных районов края.

В прошлом году в рамках нацпроекта "Развитие АПК" было принято решение создать племенную пчелоферму на базе Приморского НИИСХ, которая должна получать субсидии из бюджета. Но для создания такого хозяйства необходима длительная кропотливая работа, и этот процесс только-только начался. Когда будет сформировано племенное ядро и ферма сможет начать реализацию пчеломаток и пчелосемей населению, Сергей ЯРОШ, главный специалист по пчеловодству Приморского НИИСХ, сказать затруднился.

Кстати, дальневосточная порода пчел, которая сложилась на территории края исторически и о которой неоднократно писали СМИ в связи с нацпроектом, пока официально не зарегистрирована, и когда это произойдет, тоже неясно.

В этом году медосбор выдался не слишком удачным: в традиционно медоносных районах (таких как Пожарский, Красноармейский, Дальнереченский, Лесозаводский и пр.) липа плохо цвела из-за погодных условий, в разгар сезона приходилось даже подкармливать пчел. Пчеловодам Спасского, Уссурийского и Черниговского районов повезло больше, туда перекочевали пасечники и из других муниципальных образований (те, у кого была такая возможность). Что же касается медосбора по разнотравью, то он еще не завершен, так что выводы делать рано.

Но даже в такой, не слишком удачный, год проблема сбыта для пчеловодов стоит очень остро. Раньше приемкой меда ведал крайпотребсоюз, собирая по 5 тыс. тонн ежегодно, теперь объемы заготовок сократились на порядок. Кроме того, приемку сегодня ведут предприятия, которые занимаются переработкой и расфасовкой меда. К примеру, Петр КИПЧУК, директор ООО "Тайга" (Красноармейский район), рассказал, что закупает мед у местных пчеловодов и даже выделяет небольшие субсидии на содержание порядка 500 пчелосемей. Но и это направление сбыта в целом по краю дает небольшие цифры, поэтому многие пчеловоды испытывают серьезные проблемы с реализацией, бывает, что, отчаявшись, люди перестают заниматься разведением пчел.

Приморье полностью покрывает свои потребности в меде, независимо от погодных условий, и поставляет мед на север Дальневосточного региона, в Сибирь, на Урал, иногда даже в европейскую часть России, хотя эти объемы и несравнимы с тем, что было в советские годы.

Приморские производители активно разрабатывают новые виды продукции на основе меда, которые должны найти спрос на российском рынке. "Мы наладили выпуск меда с различными добавками - женьшенем, лимонником, шиповником, элеутерококком, - рассказывает предприниматель Василий БЕЛЕЦКИЙ из Чугуевки. - Есть еще несколько идей, но не буду заранее раскрывать карты, отмечу только, что мы сотрудничаем с владивостокским предприятием "Лимонник", планируем выпускать совместную продукцию с уссурийскими и хабаровскими партнерами".

С экспортом дело обстоит сложнее. Основным конкурентом приморского меда на международном рынке является китайский - стоит он значительно дешевле, но происхождение этого продукта вызывает большие сомнения у российских пчеловодов (они считают, что китайский мед лишь "идентичен натуральному", хотя распознать это в ходе лабораторных анализов практически невозможно). А это означает, что приморским производителям надо учиться позиционировать свой продукт на международном рынке как более вкусный, полезный, а главное - натуральный и экологически чистый: мировая практика показывает, что при грамотном подходе к продвижению потребители готовы приобретать такой товар по более высокой цене.