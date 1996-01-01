Гримасы города от чистогана

ДДГ "ЗР" всегда держит под контролем процессы строительства краевого центра. Не повлечет ли назначение нового куратора этих вопросов в мэрии Владивостока смены политики в вопросах градостроительства?

Ответ на этот вопрос - в интервью нового заместителя главы администрации Владивостока Александра ТИМКИНА.

- Что для вас означает Владивосток?

- Это город, где я родился, где я живу и собираюсь жить. И очень хочется, чтобы Владивосток не был заштатным городишком, а городом со своим обликом, со своей изюминкой, со своей архитектурой.

- Вопрос от патриотов города: ваше отношение к Миллионке? Как понимаете, это своеобразный тест...

- Реконструировать нереально, а снести жалко до слез. История многих городов знает случаи, когда старые дома, уже почти ни на что не годные, доводились до ума - полностью менялись коммуникации, но при этом сохранялся их исторический облик. Хочется верить, что и у нас найдутся финансовые и технические возможности и энтузиасты, которые не останутся в стороне от возрождения старой части города. Снести дома проще простого, а что мы можем предложить взамен? Очередного алюкобондового монстра? Не думаю, что наши дети и внуки похвалят нас за это.

- Что нужно сделать, чтобы сдвинуть строительство с "мертвой" точки?

- Прежде всего, люди должны быть специалистами. Для начала в подведомственных мне структурах городской администрации будет проведена своеобразная кадровая рекогносцировка. Не скрою, многие сидели в кабинетах, именно сидели, за зарплату, перекладывая бумажки. Будем искоренять тех, кто никакого отношения к строительству не имеет: ну как человек может работать в этой области, если бетон от раствора не отличает, если равнодушен к облику города, если подписывает документы, не вникая в их суть. Отсюда и все недочеты и ошибки, которые проявились в последнее время, обострившееся недовольство граждан в отношении незаконных построек и т.д. Будем отсматривать думающих, перспективных, а главное, "незашоренных" ребят, которых пригласим на работу, порекомендуем их в те или иные строительные компании.

- Точечная застройка - главная беда города сегодня. Как вы относитесь к ней?

- Почти один негатив. Город задыхается от многочисленных ларьков, бутиков, павильонов, домиков и т.д. В центре города уже почти все скверы пошли под пилу, теперь на очереди газоны. Мало-мальски значительная клумба притягивает магнитом многочисленных "инвесторов". Все обещают очередной архитектурный шедевр, думая при этом не об интересах города, а об удовлетворении своих собственных амбиций. Только в конце прошлой недели меня посетили 18 таких предпринимателей, пожелавших выстроить на нескольких десятках квадратных метров что-то более крутое, чем постмодернистская "Капсул Билдинг" в стиле Кензо Танге или парижский Центр искусств имени Помпиду. Все получили категоричное нет. Я также против точечных застроек на той же улице Русской - изношенные сети, недостаточное количество внутриквартальных проездов. По моему мнению, в городе уже нет места для подобных экспериментов. Хотите возводить таун-хаусы - пожалуйте за его переделы, в сторону Угольной, Надеждинского, Артема.

- Как собираетесь работать в области фальсифицирования объектов: документы оформляли под одно строение, а на деле получили другое - и по архитектурному облику, и по назначению.

- Бороться, бороться и еще раз бороться. Здесь вводится поэтапный контроль строительства. Есть утвержденные документы - можно начинать строительство. Залили фундамент - провели 1-й этап контроля. Возвели часть фасада - еще один этап. И так до завершения стройки. И никаких отступлений от проекта. Захотели преобразовать детский спорткомплекс в торговый центр - преобразовывайте. Только сначала стройте обещанный спортцентр, а потом торговый центр, и то только там, где позволим, а нет там, где захочется.

Не скрою, до недавней поры во Владивостоке практиковалось, что компания, взяв в аренду землю, без каких-либо согласований на строительство, начинала там уже что-то городить, а потом ставила администрацию перед фактом. Теперь о таких "пассажах" нужно забыть.

Недавно выезжали с комиссией в район 3-й Рабочей на проспект "Красного знамени" на подобный объект. Шустрые люди уже откос копать начали, подпорную стенку решили укоротить - теперь им за такие действия придется по актам надзорных органов оплачивать штрафы от 10 до 500 тыс. руб. В общей сложности предпринимателям придется раскошелиться в пределах 800 тыс. руб. Я думаю, что только после подобных драконовских мер бизнесмены перестанут возводить свои центры самовольно.

- Раньше люди с сарказмом отмечали идентичность возводимых жилых домов. И сегодня отмечают однотипность возводимых сооружений.

- Сегодня строительство приносит не столько удовлетворение в профессии, сколько получение значительных финансовых прибылей. Именно здесь "собака зарыта". Есть возможность возводить здания из кирпича, кстати, разного по цвету, можно отделывать керамогранитом, можно облицовочным кирпичом, специальными штукатурными растворами и т.д., но это требует значительных финансов и времени, а следовательно, удорожания проекта. Самый простой нынче вариант - облепить все алюкобондовыми плитами.

Конечно, запретить отделывать строителям фасады подобным образом мы не можем, но при рассмотрении и утверждении проектов будем давать свои рекомендации. Отмечу, что будем вести борьбу в направлении отделки и уже существующих фасадов зданий. Взять хотя бы здание в районе Океанского проспекта, 29/31 - шесть входов, и все разные. Не должно быть так. Даже вход в здание, всякие крылечки, навесы должны соответствовать архитектурному облику здания и быть удобными для горожан.

- Что с наболевшими вопросами - многоэтажными парковками и мусороперерабатывающими заводами?

- Что касается парковок, то в центре города этот вопрос по-прежнему остается актуальным и открытым, ни одного предложения не поступило. Есть проекты в районах Ладыгина, Нейбута, и там они будут реализовываться. Но стоит отметить, что многоярусная парковка - это не четыре забитые сваи, обтянутые сеткой. На согласование такого "курятника" никто добро не даст. Замечу, что когда-то, еще во время учебы в ДВПИ, наш преподаватель Виктор ОБЕРТАС, читая нам курс архитектуры, говорил: "Ребята, учтите, городу скоро понадобятся стоянки для автомобилей, думайте, планируйте". Увы, никто не осознал. Теперь вот и расхлебываем.

Решен вопрос с мусороперерабатывающим заводом, который до недавней поры планировали возвести в районе БАМа. В настоящее время рассматриваются три площадки под его строительство (Заречная, Тухачевского, Командорская).

Отдельно стоит поговорить о панельных хрущевках-пятиэтажках в районе той же Второй Речки, Постышева и др. В Москве их уже сносят. Мы такого широкого жеста позволить себе пока не можем - нет базы, нет специалистов, нет возможности для переселения людей. Но через 5 лет, максимум через 10 нам придется столкнуться с этим вплотную, и пора уже сейчас готовиться к этому.