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Меда нет

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Медосбор в этом году на севере края плохой: из-за засухи липа сгорела в Чугуевском и Яковлевском районах, куда традиционно летом выезжают местные пасечники.

Многие по этой причине никуда и не выезжали за пределы родного района. Так, пчеловод Владимир ОРЛОВ все лето держит ульи на даче под Кавалерово. Накачал всего полфляги цветочного медка.

Говорит, его знакомые пасечники, вывозившие ульи за 25 км и за 50 км от райцентра - на Сороковую и на Угловую - собрали неплохой урожай меда. Сейчас медосбор продолжается: пчела несет нектар и пыльцу с разнотравья, с аралии, элеутерококка. Отцветает дикая малина.

Но непогода в начале августа, затяжные дожди - опять же помеха для пчеловодов. На кавалеровском базаре литровая банка меда идет по 150 руб. Цены "кусаются": меда нынче мало.

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