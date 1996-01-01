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"Мобильный" диван

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Практика показывает, что летом спрос на мебель резко падает, так как большинство людей в это время предпочитают тратить деньги на отдых. А вместе со спросом падают и цены. При этом ассортимент остается достаточно широким. Вот тут-то самое время и сделать большую покупку. Итак, что можно выгодно купить в мебельных магазинах Владивостока?

"Раскладушка" по-французски

Начнем с мягкой мебели, предназначенной для отдыха и размещаемой, как правило, в гостиной. Классический комплект – купить диван и два кресла. В этом же ряду: тахта, софа, кушетка, пуфы, угловые диваны. Мягкая мебель может быть "мобильной" - это сейчас, кстати, модно. С помощью специальных колесиков диваны, кресла и пуфики легко перемещаются по квартире на радость хозяйкам, не любящим однообразия в интерьере.

При покупке стоит обратить внимание на механизм раскладки. К примеру, если вам нужен диван в гостиную, который вы будете раскладывать только в случае приезда родственников, вам подойдет "французская раскладушка". А вот американская или итальянская "раскладушки" очень легко превращаются в спальное место, поэтому их удобно использовать для ежедневного сна. Свои особенности у механизмов "Дельфин", "Аккордеон", "Еврокнижка", "Реклайнер" и др. О них вам подробно расскажут продавцы-консультанты мебельных салонов и магазинов. К примеру, у ведущего производителя мягкой мебели в Приморье - мебельной фабрики "Анюта" есть своя сеть салонов. В них высококвалифицированные консультанты помогают клиентам самостоятельно убедиться в удобстве надежных механизмов трансформации, выбрать обивочную ткань, заказать необходимый размер мебели, подобрать ее под интерьер, чтобы она гармонично заполнила пространство и т.д.

Большая часть мягкой мебели, представленной на приморском рынке, ориентирована на средний класс и произведена на местных фабриках: "Анюта", "Дельфин", "Димир", "Восток-мебель", "Верена", "Форма". На долю привозных диванов и кресел приходится около 40% от общего ассортимента. В основном это мебель от таких российских производителей, как "Шатура", "Ладья", "Райвел-Дизайн". Приморцы могут остановить свой выбор и на продукции из Китая и других стран Юго-Восточной Азии. Доля элитной мягкой мебели (по цене от 150 тыс. руб. за комплект) на нашем рынке составляет от 4-5%. Основные поставщики - Германия, Италия и Канада.

Наша кровать против подмосковного комода

Выбор корпусной мебели - кроватей, шкафов, комодов, стенок, столов, кухонь, прихожих и так далее - также достаточно широк. Лидируют здесь пока российские производители из регионов: "Дядьково", "Столпплит", "Заречье" и др. - около 80% рынка. Но доля приморских мебельных фабрик год от года растет, хотя само их количество убывает (к примеру, практически ушли с рынка "Мизгирь" и "Квадрат"). Приморскому производителю приходится выдерживать серьезную ценовую конкуренцию со стороны западных мебельщиков, хотя бы потому, что у последних производство поставлено на поток, продукция ближе к эконом-классу, а значит - дешевле. Местные производители делают акцент на индивидуальные заказы и салонное обслуживание, ориентируясь на средний класс.

Чем дороже, тем желаннее

По свидетельству директора приморской мебельной фабрики "Дельфин" Виктора СУХОМЛИНОВА, приморский потребитель становится более искушенным и избалованным. За последние пять лет покупатели стали лучше разбираться в конструкциях, особенностях функционирования и дизайна. И еще одна особенность - люди стали чаще покупать корпусную мебель по принципу: чем дороже, тем лучше. Особенно это касается кухонных гарнитуров.

Где купить

Для желающих купить мебель есть несколько вариантов. Первый - салоны-магазины при мебельных фабриках. Второй - салоны-магазины, работающие от фабрик, но расположенные на арендованных площадях больших торговых центров. Третий - объединенные в обширную торговую сеть мебельные супермаркеты, например "Империя мебели" или "Мир мебели" (здесь представлен наиболее широкий ассортимент, но с узким ценовым диапазоном продукции среднего и эконом-класса). Четвертый - небольшие мебельные магазины, специализирующиеся на торговле каким-то одним или несколькими видами мебели. Пятый - мебельные отделы внутри универсальных торговых центров, таких как Владивостокский ГУМ или "Зеленый остров". Выбирайте! Но прежде чем отправляться в магазин, определитесь: для чего, кого, под какие помещения, интерьер и на какой срок службы вам нужна мебель.

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