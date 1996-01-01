Престиж по-владивостокски

У любого состоятельного человека есть свое понимание СЧАСТЬЯ, и в нем -существенное место занимает МЕЧТА ОБ ЭЛИТНОМ ЖИЛЬЕ, которое у него обязательно должно быть лучше, чем у других. Каждому должно быть ясно, что в таком доме со своей семьей живет человек "высокого" достоинства, безусловно, принадлежащий к элите общества.

Классность жилья

Специалисты насчитывают порядка 30-50 параметров, которые показывают технические, эстетические и пр. характеристики современного жилого дома, на основании которых его относят к тому или иному классу. Сама классификация жилья в отечественной практике еще толком не устоялась. Наиболее примитивная предполагает, что все жилье делится на три большие группы - "эконом", "бизнес" и "элит"-классы. Другой подход определяет пять классов жилья - "социальное", "эконом", "бизнес", "премиум" и "де-люкс". В некоторых случаях говорится о выходе на рынок класса "суперлюкс",но его параметры вообще весьма туманны.

То "элитное" жилье, которое в основном строится в крупных дальневосточных городах, правильнее классифицировать как относящееся к "бизнес-классу". При этом для части застройщиков характерно немного преувеличить, чтобы "обаять" клиента. В ряде случаев дом "бизнес-класса" действительно может содержать какие-то элементы "элит-класса", но это не дает ему права "прорваться в высшую лигу". В таких случаях нередко "изобретается" особый для этого дома "подкласс", или категория, которые нравятся своим названием и самому застройщику, и его клиентам. Многообразие таких названий велико. Тем не менее чтобы не путаться, специалисты предлагают различать три основных класса городского жилья по довольно строгим параметрам.

Жилье "элит-класса" может строиться исключительно в центре города, его престижных и экологичных районах, а "бизнес"и "эконом" - в любых районах. Многоэтажная "элитка" и "бизнес" возводятся сегодня обычно в монолите и кирпиче, имеют огороженную придомовую территорию, в них обязательно есть система безопасности. Но во всем остальном дома этих классов имеют различия. В первом случае подземный паркинг строится из расчета более чем по 1 машино-месту на каждую квартиру, в другом - меньше. Соответственно отделка холлов, мест общего пользования и пр.: высококачественная/улучшенная, лифты - Tisson, Kone, Mitsubishi, Otis, Schindler/Mitsubishi, LG и др., количество квартир на этаже -2-3/4, площадь двухкомнатных квартир - 90-140 кв.м, 3-комнатных - 130-160 и 4-комнатных - 160-190/и - где-то в 1,5 раза меньше, высота потолков - 3-3,5 м/2,8-3,1 м и остекление - увеличенной площади/стандартное. Характерно для обоих этих классов отсутствие однокомнатных квартир.

Дом "эконом-класса" может быть панельным или монолитным, но он не обязательно должен быть огорожен, иметь систему безопасности и придомовую стоянку для автомобилей. В нем - отечественный лифт, внутренняя отделка общих помещений преимущественно российскими материалами, стандартное остекление, высота потолков - 2,7-3 м, площадь однокомнатных квартир - 35-50 кв. м, двухкомнатных - 50-70, трехкомнатных - 70-100 и четырехкомнатных - 100-130. На лестничной площадке в таком доме может быть более пяти квартир.

Упрощенно "эконом" удовлетворяет потребности семьи по "минимуму", "бизнес"дает уровень комфорта, а "элит" - обеспечивает престиж. Если в столице элитная квартира в порядке вещей продается за $2-10 млн., то во Владивостоке-Хабаровске и за $1 млн - это "потолок". Что и понятно - на окраинах долларовых миллионеров, которые могут покупать элитное жилье, намного меньше, чем в Первопрестольной.

Владивостокский шик

Еще несколько лет назад элитным новостроем во Владивостоке считались дома уровня "бизнес-класса", строившиеся в основном в границах исторического центра и района Первой Речки. Кстати, они и сегодня довольно активно строятся.

Затем произошел качественный скачок в "элит-класс", к которому сегодня можно причислить буквально несколько построенных и строящихся зданий. Однако сами застройщики оценивают эти объекты либо как хороший "бизнес-класс", "дом повышенной комфортности" или в лучшем случае - "премиум-класс". Заявка на "де-люкс" пока не сделана, да и построить в условиях центра Владивостока такое здание или жилой комплекс - задача технически почти невыполнимая, хотя и возможная при условии финансирования такого объекта на уровне московского "люкса". Но на подобное жилье, как считает начальник отдела недвижимости Инвестиционно-строительной компании "Динас" Евгений ОБОЛОЧКОВ, в городе может пока найтись всего лишь несколько покупателей. Будет их больше - и можно будет попробовать выйти на следующий уровень.

Среди новостроев Владивостока, позиционируемых как "премиум", лидирует один из домов компании "Динас". Комплекс "Орлиное гнездо", который строит кондоминиум "Рес-Омниум" на одноименной сопке, выдерживает этот же уровень, но по "человеческому фактору" его элитность должна оказаться выше - здесь в числе будущих жильцов числятся несколько вице-губернаторов и вице-мэров, депутаты Законодательного собрания края, финансово-предпринимательская элита города и пр.

Отмечается высокий уровень недавно сданного дома "ПромАКФЕСА" на ул.Бестужева, расположенного недалеко от железнодорожного вокзала.

Стоит отметить, что начато строительства нового по уровню престижности жилья во Владивостоке: 15-этажного дома на пр-те Острякова Торговым домом "Эвита" и "клубного" типа элитного 7-этажного дома на ул. Вс. Сибирцева компании "Мой дом".

Так, в 30-квартирном доме на Острякова - 30 квартир площадью от 125 до 194 кв.м, высота потолков - 3,10 м, площадь кухни - 21-23 кв.м, гостиных комнат -45-54. Свободная планировка. В квартире - два санузла, две телефонные линии, выход в Интернет, увеличенные оконные проемы. Внешняя и внутренняя отделка современными материалами. Резервные системы обеспечения. Первые два этажа - офисные. Двухуровневый пентхаус с двумя квартирами площадью по 210 кв.м. Террасы. Спорткомплекс на 300 кв.м. Сауна. Бассейн. Подземная и придомовая стоянки на 60 машин. Охрана. Благоустройство.

Что касается малоэтажного дома компании "Мой дом",построенного рядом с фуникулером, то он сегодня смотрится как небольшой замок и органично вписался в историческую застройку города. Кстати, рядом строится еще один подобный дом. Вероятно, до уровня "премиум" сможет подняться комплекс "Сердце океана", строящийся компанией "Далта-Восток-1" К кирпичной элите "бизнес-класса" можно отнести дома в центре города и на Первой Речке, которые строит ЗАО "Компания "Востокинвестстрой", дома компании ОАО "Дальэнергоспецремонт" и монолитно-каркасные дома с кирпичной облицовкой компаний "Новый дом" и "Эскадра".

Всего к наиболее "престижным" новым домам, по мнению самих застройщиков, во Владивостоке стоит относить не более 10% новостроя.