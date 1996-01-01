Строители-общественники пришли во Владивосток

Во Владивостоке открылось Приморское представительство Ассоциации строителей России (АСР). Одна из главных целей АСР - наладить конструктивный диалог между крупными строительными компаниями страны и органами государственной власти, который способствовал бы развитию отечественного строительного бизнеса.

Некоммерческая общественная организация, призванная решать комплекс общих для всех строителей вопросов, планирует свое участие в реализации проектов, таких как ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 г.", "Подготовка Владивостока к саммиту стран АТЭС в 2012 г.", "Игорная зона бухты Муравьиная", ПНП "Доступное и комфортное жилье", "Газификация Приморья" и других. Членами АСР возводится более 40% всех объектов недвижимости в России.