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Краснореченский подъем
Миновав макушку лета, цены на хабаровском рынке жилой недвижимости приостановили свой бег. За июль стоимость среднего квадратного метра выросла лишь на 2,37%, достигнув 45818,8 рублей ($1794). А если учесть подорожание рубля к доллару, то цена выросла лишь на символические 1,29%.
Как отмечают эксперты, в различных сегментах рынка движение цен было разнонаправленным. Так, если в центре цена среднего кв. м снизилась на 1,37%, то на окраине и в районе престижности средней отдаленности рост составил свыше 8%. Цена кв. м 3-комнатных квартир стояла на месте, а 1- и 2-комнатных квартир выросла на 3,5%. Стоимость кв. м в центре снижалась в основном за счет сталинок. Спрос на них замещается жильем в новостройках с большими площадями. В районе средней отдаленности и на окраинах рост стоимости кв. м связан в основном с квартирами новой планировки, но немалое влияние и здесь оказали сталинки.
Кстати, сталинки на окраине и в центре Хабаровска отличаются принципиально. В центре это квартиры в больших престижных домах с большим количеством комнат, высокими потолками и прочими признаками элитной жизни 40-50-х. Совсем другая картина со сталинками на окраинах, которые строились в рабочих слободках не для элиты общества. Это 2-3-этажки, зачастую сложенные из шлакоблоков, с деревянными перекрытиями и т. д. Соответственно качество и цены на такое жилье на порядок ниже.
Дешевле всего квартиры в деревянных двухэтажках, которые хабаровчане уже давно называют бараками. В таких домах (по проспекту 60 лет Октября, на Выборгской или, к примеру, в районе 51-й школы) средняя цена кв. м составляет 10 700 руб. (около $420).
Наиболее активно в июле дорожали квартиры в центре города (на 11,5%) и в районе средней отдаленности (10%). На окраинах темп роста был чуть более 4%, а вот ближе к центру наблюдалось символическое (на 1%) снижение цен на жилье. Это жилмассивы в районе улиц Антенной и Демьяна Бедного, а также остановок транспорта - Памятник партизанам, 38-й школы, Прибрежный и Первый микрорайоны. Снижение именно здесь обеспечили 1- и 3-комнатные сталинки и хрущевки.
Средняя цена 3-комнатных квартир новой планировки в центре города превысила $220 тыс. (свыше 5,5 млн руб.). В этой категории вообще уже не предлагаются на продажу квартиры по цене ниже $100 тыс. (2,56 млн руб.).
Наиболее доступное жилье в июле предлагалось в районе Пятой площадки и на Красной Речке. Средняя цена 1-комнатных квартир здесь 1,29 млн руб. При этом средние цены на Красной Речке начали расти. Видимо, сказывается перспектива улучшения теплоснабжения в связи с подключением местной котельной к сахалинскому газопроводу.
Июльский рынок жилой недвижимости по структуре заметно не изменился. Как обычно, половина предложений - квартиры новой планировки, которые диктуют ситуацию на рынке своими высокими ценами. Почти 40% предложений приходится на 2-комнатные квартиры. Окраина и центр города представлены примерно одинаково (по 30% квартир).
Наш прошлый прогноз (рост за июль порядка 2-4%) оправдался полностью, а завышенный верхний предел объясняется неожиданно резким повышением темпа роста за первый летний месяц. Что можно ожидать в августе? Ситуация на рынке жилья в этом году не совсем типичная - повышенные среднемесячные темпы роста (более 4%), бурное начало лета (почти 7%), заметное усиление рубля к доллару (3% за январь-август). Напомним, что в августе в последние годы наблюдался самый низкий процент инфляции, иногда переходивший в дефляцию (в 2003 и 2005 гг.). Учитывая все это, можно ожидать в августе дальнейший рост на 2-3%. Таким образом, к началу осени в Хабаровске средний квадратный метр может стоить 46260-46770 рублей ($1830-1850).
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