Туриндустрия выберет лучших

31 августа завершается прием заявок на конкурс "Лидеры туриндустрии Приморья-2007".

К участию в конкурсе приглашаются туристические компании, проработавшие в сфере туризма более года и не имеющие обоснованных жалоб в текущем году, производители сувенирной продукции с символикой Приморского края, образовательные учреждения, ведущие подготовку кадров для туристической отрасли, представители СМИ, организации, работающие с инвестиционными проектами по развитию туризма и туристской инфраструктуры в Приморье.

Среди заявленных номинаций: "Лучший тур по Приморскому краю", "Лучшая экскурсия", "Лучшее в туризме - детям", "Лучшее мероприятие Года Китая в России", "Сувенир-2007", "Лучший проект по развитию инфраструктуры туризма" и пр. Прием заявок ведет краевой департамент международного сотрудничества и туризма.