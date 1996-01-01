Возобновились полеты в приморскую глубинку

С 1 июля после 4-месячного перерыва возобновились регулярные еженедельные рейсы самолетов "Як-40" по маршруту Владивосток-Пластун-Кавалерово-Владивосток.

Как сообщила директор кавалеровского аэропорта Галина МАРКОВА, перерыв был связан с отсутствием у пластунского аэропорта сертификата на поисково-спасательное обеспечение работ. Стоимость билета от Владивостока до Кавалерово - 700 руб. Рейс выполняется каждый вторник в 12.30 дня. Заполняемость - 100%-ная. Или ехать в город 8 часов в автобусе по жаре, или с комфортом долететь до краевого центра за 45 минут: ясное дело, что северяне делают выбор в пользу авиапутешествия.